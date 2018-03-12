«Покажите программу государственную о поддержке»: будут ли делать электромобили на «БелДжи»?

Новости Беларуси. О производстве электромобилей в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

В феврале Вы были в Пекине. Как я понимаю, есть перспективы того, что «БелДжи» тоже представит на наш рынок электромобили?

Сергей Традчик, начальник бюро технического развития СЗАО «БелДжи»:

Да, буквально 2 февраля мы были в Пекине. В составе белорусской делегации от министерства промышленности, возглавляемой нашими министром промышленности. Мы встречались с партнёрами – компанией Geely и высказали своё намерение о сотрудничестве, и развитии данной тематики на базе нашего завода, СЗАО «БелДжи».

И партнёры наши отнеслись с пониманием к этому вопросу.

Но они, как грамотные люди, подошли к этому вопросу так – они сказали: «Покажите нашу программу государственную о стратегии поддержки производителей и покупателей данного товара». Производитель должен получать какие-то преференции – в виде послаблений льготных. И, конечно, потребитель товара.