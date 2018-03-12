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Документ о льготах для покупателей электротранспорта и создателей инфраструктуры для него согласовали в ГКНТ

12 марта 2018 18:43
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Новости Беларуси. О том, как увеличить число электромобилей в Беларуси, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Кабишов, начальник управления научно-технической политики и экспертизы Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Относительно льгот. Могу сказать, что буквально на прошлой неделе мы рассматривали и согласовывали проект указа Президента, в котором предусмотрены льготы для потребителей электротранспорта, то есть, для покупателей, для тех людей, которые планируют и будут ездить на электротранспорте. И для организаций, и промышленных подразделений, которые планируют развивать инфраструктуру, то есть, сеть зарядных станций. Эти документы сейчас уже разработаны, уже находятся в стране на рассмотрении госорганов. И я думаю, в ближайшее время они будут приняты и подписаны Президентом.

Электромобили: «Что происходит»

# общество # Электромобили # Сергей Кабишов

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