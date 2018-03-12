Алексей Ваганов: «В мае планируем выпустить два электромобиля. Один, как бы, промежуточный»

Новости Беларуси. О производстве электромобилей в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

В феврале Вы презентовали 2 модели. Во-первых, можно ли говорить, что это – белорусские модели. Или, всё-таки, это – не наше производство?

Алексей Ваганов, бизнесмен, инвестор:

Сегодня говорить, что это – чисто белорусский автомобиль, конечно, не приходится. Мы идём совершенно другим путём, который сегодня, наверное, отличается от той дискуссии, которая сегодня происходит.

Мы, как говорится, не выдумывали велосипед.

Мы подписали соглашение, у нас есть партнёры – китайская компания, которая самостоятельно работает с американскими производителями, где уже достигли определённого технологического уровня именно в производстве автомобиля.

Егор Хрусталёв:

Что производится у нас?

Алексей Ваганов:

У нас сейчас, в мае-месяце планируется выпустить два электромобиля. Один – полностью уже по технологии, как электроавтомобиль. А второй – это, как бы, промежуточный, где базой является автомобиль, который был с двигателем внутреннего сгорания. Это то, что сегодня пытаются все приспособить.