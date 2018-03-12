«То, что мы хотим добавить с белорусской стороны – это полный фарш»: Ваганов рассказал о 3 новых моделях электромобилей в 2018 году

Новости Беларуси. О производстве электромобилей в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Алексей Ваганов, бизнесмен, инвестор:

До конца года будет ещё подготовлено около трёх моделей. И на базе этих моделей мы будем развивать свою часть, потому что электромобиль, вообще-то – это уже совершенно другой продукт. Это, считайте, вот, если взять просто телефон – это гаджет.

Это – гаджет, Вы один смотрите.

Если планшет – вы двое, если вы хотите втроём посмотреть что-то – вы садитесь у телевизора, смотрите телевизор. Если вы хотите чего-то большего – вы садитесь в электромобиль. И у вас там полный фарш. Вот то, что мы хотим добавить с белорусской стороны – это полный фарш.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Эти машины, которые Вы представили – они, вообще, как будут называться?

Алексей Ваганов:

Мы сейчас объявили конкурс – на белорусское название этих автомобилей. Потому что они сегодня просто имеют номер: Z250, Z500.

Варианты есть хорошие.

Может, не стоит раньше времени говорить… Одной из первых там буква Z стоит, прислали, может, человек 5-6 свои предложения в соцсетях – «Зося». «Зоська».