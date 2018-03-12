Свою батарею для электротранспорта разрабатывают в Беларуси: натриевую и с графеном

Новости Беларуси. О том, как увеличить число электротранспорта в Беларуси, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Кабишов, начальник управления научно-технической политики и экспертизы Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

У нас будет батарея своя. Только речь идёт не об ионно-литиевой батарее, которая, на сегодняшний день, наиболее широко используется в мире. Речь идёт о создании альтернативных батарей, где будет использоваться в качестве материала натрий, которого, в отличие от лития, у нас более, чем достаточно. В качестве одного из компонентов батареи или тех технологий, которые там будут применяться – там будет применяться технология, которая сейчас разработана в НПЦ по материаловедению Академии наук белорусской. Там будут использоваться материалы «Светлогорскхимволокна» – это графен, вспененный материал графит, в качестве электродов.

И это позволит, собственно, создать белорусскую батарею.

Причём, по своим параметрам она ничуть не уступает, а, во многом, превосходит аналогичные.