Ваганов об электромобиле: «Для меня это – большой гаджет»

Новости Беларуси. О производстве электромобилей в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Алексей Ваганов, бизнесмен, инвестор:

У нас есть основной постулат для наших граждан – улучшение качества жизни. Это, в том числе, через электромобиль. Что мы должны сделать? Мы сегодня пошли по пути – мы купили по лицензии, по соглашению определённый технологический уровень. Но этот уровень – электромобиля. Мы пошли дальше. Мы сегодня заключаем с ПВТ соглашение, вчера в России подписали по софту. Что такое электромобиль?

Для вас это – только транспорт. Для меня это – уже гаджет.

Большой гаджет. Где у меня сегодня будет софт весь стоять, все приложения стоять, управление банковскими счетами, управление офисом. Сегодня 15% – это не моя статистика, ПВТ дал – уже работает в удалённом доступе. Что это говорит? Что офис – уже не в офисе. Скоро эта дойдёт цифра до 50, может, процентов. Сегодня ГЛОНАСС – может разрабатывать ПО – только или белорусские, или российские компании. Ни одна западная компнаия, ни Tesla не получит доступ в ГЛОНАСС. Поэтому для нас это – всё. Мы можем его сделать. Композитные материалы. Я знаю нашу Академию наук, знаю наши материалы. То, что мы собираемся делать в ближайшее время – мы не будем штампы делать, как там на МАЗе, на «БелДжи». Мы будем делать из композитных материалов в течение трёх месяцев любую модель навесного оборудования для машины. И это сегодня работает. И мы сегодня там – лидеры.

Юрий Путырский, врач-онколог, владелец электромобиля:

Кто мешал софт делать на предыдущие машины?

Алексей Ваганов, бизнесмен, инвестор:

Что такое электромобиль? Стоит планшет, полностью с Wi-Fi-доступом. И Вы управляете… Раньше это невозможно было, не было развития науки, не было технологий. А сегодня… Берём другое: мы сегодня работаем с программным продуктом, через ГЛОНАСС – из точки А в точку Б машина придёт без нашего участия.