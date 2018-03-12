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Ваганов: «Чтобы электромобиль проехал 100 км, нужно потратить, по нашим тестовым замерам, 1,25-1,5 рубля»

12 марта 2018 17:52
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Новости Беларуси. О производстве электромобилей в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Алексей Ваганов, бизнесмен, инвестор:
В стоимости продаваемой на рынке электроэнергии стоит уже, заложена себестоимость. Если сегодня для того, чтобы электромобиль проехал 100 километров, нужно потратить – по нашим тестовым замерам получается где-то 1 рубль 25 копеек – полтора рубля. Для того, чтобы произвести топливо, его продать – для двигателя внутреннего сгорания – нужно потратить почти 20 рублей.

Электромобили: «Что происходит»

# общество # Электромобили # Алексей Ваганов

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