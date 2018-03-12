Ваганов: «Чтобы электромобиль проехал 100 км, нужно потратить, по нашим тестовым замерам, 1,25-1,5 рубля»

Новости Беларуси. О производстве электромобилей в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Алексей Ваганов, бизнесмен, инвестор:

В стоимости продаваемой на рынке электроэнергии стоит уже, заложена себестоимость. Если сегодня для того, чтобы электромобиль проехал 100 километров, нужно потратить – по нашим тестовым замерам получается где-то 1 рубль 25 копеек – полтора рубля. Для того, чтобы произвести топливо, его продать – для двигателя внутреннего сгорания – нужно потратить почти 20 рублей.