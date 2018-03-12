Прототип белорусского электровеломобиля проходит тестирование на улицах

Новости Беларуси. О том, как увеличить число электротранспорта в Беларуси, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Андрей Селюков, председатель совета потребительского кооператива «Терра Электро»:

Проект по созданию электровеломобиля. Это – гибрид электромобиля и велосипеда. То есть, это – малый электротранспорт. И, причём, это – инициатива снизу. То есть, мы – потребительский кооператив, небольшая группа людей, которые собрались, чтобы сделать электротранспорт. Не госкомпания, не крупный концерн какой-то. Проекту – 10 месяцев. Уже создан прототип. Он проходит тестирование на улицах города. Он сделан по заказу сети доставки питания. Рестораны, которым нужно возить…

Рынок – огромный: рестораны, службы доставки, каршеринг.

Все заинтересованы в том, чтобы экономить на бензине, на топливе. Электромобиль позволяет это делать. И вот мы делаем продукт, как раз, для коммерческих предприятий, которые очень здорово оптимизируют свои расходы. Например, пиццерия, в которой есть 10 машин сегодня, «реношек» – она сэкономит в год 100 тысяч долларов при переходе на электровеломобили. То есть, курьер может ехать на педалях, может на двигателе.