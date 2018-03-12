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Прототип белорусского электровеломобиля проходит тестирование на улицах

12 марта 2018 18:46
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Новости Беларуси. О том, как увеличить число электротранспорта в Беларуси, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Андрей Селюков, председатель совета потребительского кооператива «Терра Электро»:
Проект по созданию электровеломобиля. Это гибрид электромобиля и велосипеда. То есть, это малый электротранспорт. И, причём, это инициатива снизу. То есть, мы потребительский кооператив, небольшая группа людей, которые собрались, чтобы сделать электротранспорт. Не госкомпания, не крупный концерн какой-то. Проекту 10 месяцев. Уже создан прототип. Он проходит тестирование на улицах города. Он сделан по заказу сети доставки питания. Рестораны, которым нужно возить…

Рынок огромный: рестораны, службы доставки, каршеринг.

Все заинтересованы в том, чтобы экономить на бензине, на топливе. Электромобиль позволяет это делать. И вот мы делаем продукт, как раз, для коммерческих предприятий, которые очень здорово оптимизируют свои расходы. Например, пиццерия, в которой есть 10 машин сегодня, «реношек» – она сэкономит в год 100 тысяч долларов при переходе на электровеломобили. То есть, курьер может ехать на педалях, может на двигателе.

Электромобили: «Что происходит»

# общество # Электромобили

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