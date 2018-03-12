Онколог Путырский о белорусских электроавтомобилях: «Не вижу им рынка сбыта»

Новости Беларуси. О производстве электромобилей в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы приехали к нам на электромобиле. Вы сказали, что белорусский электромобиль – это утопия. Почему?
Юрий Путырский, врач-онколог, владелец электромобиля:
Я не вижу рынка сбыта этим автомобилям.
Это сложно сформировать очень.
Скорее, купят какой-то известный бренд, чем купят – пусть даже лучший, чем этот бренд, но...
Егор Хрусталёв:
За какие деньги Вы купили свой электромобиль?
Юрий Путырский:
Я покупал на «битом» рынке США.
Привозил, растамаживал, платил 54% от стоимости автомобиля.
Егор Хрусталёв:
Налог Вы заплатили? 54%?
Юрий Путырский:
Да. И сейчас ничего не изменилось. Таможенная пошлина. Тогда ещё акцизов не было. Если электромобиль – до трёх лет, то 54% стоимости. Если старше трёх лет – 20% НДС. Это было раньше.
А сейчас ещё акцизы, которые были отменены.
Егор Хрусталёв:
И, в итоге, во сколько Вам обошёлся такой автомобиль?
Юрий Путырский:
С ремонтом, со всем – где-то 18 тысяч. Это – Nissan LEAF, но с пробегом в тысячу километров.
Егор Хрусталёв:
Вы довольны?
Юрий Путырский:
Да.
Егор Хрусталёв:
Вот сейчас холодно. Самая главная проблема – то, что разряжаются аккумуляторы. Расскажите, сколько, вообще, Вы можете проехать?
Юрий Путырский:
Нет, в сами морозы они не разряжаются. То есть, она может стоять. Если ты едешь, то в самые морозы – минус 20 и ниже – где-то 130-140 километров. Для города этого вполне…