Онколог Путырский о белорусских электроавтомобилях: «Не вижу им рынка сбыта»

Новости Беларуси. О производстве электромобилей в Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вы приехали к нам на электромобиле. Вы сказали, что белорусский электромобиль – это утопия. Почему?

Юрий Путырский, врач-онколог, владелец электромобиля:

Я не вижу рынка сбыта этим автомобилям.

Это сложно сформировать очень.

Скорее, купят какой-то известный бренд, чем купят – пусть даже лучший, чем этот бренд, но...

Егор Хрусталёв:

За какие деньги Вы купили свой электромобиль?

Юрий Путырский:

Я покупал на «битом» рынке США.

Привозил, растамаживал, платил 54% от стоимости автомобиля.

Егор Хрусталёв:

Налог Вы заплатили? 54%?

Юрий Путырский:

Да. И сейчас ничего не изменилось. Таможенная пошлина. Тогда ещё акцизов не было. Если электромобиль – до трёх лет, то 54% стоимости. Если старше трёх лет – 20% НДС. Это было раньше.

А сейчас ещё акцизы, которые были отменены.

Егор Хрусталёв:

И, в итоге, во сколько Вам обошёлся такой автомобиль?

Юрий Путырский:

С ремонтом, со всем – где-то 18 тысяч. Это – Nissan LEAF, но с пробегом в тысячу километров.

Егор Хрусталёв:

Вы довольны?

Юрий Путырский:

Да.

Егор Хрусталёв:

Вот сейчас холодно. Самая главная проблема – то, что разряжаются аккумуляторы. Расскажите, сколько, вообще, Вы можете проехать?

Юрий Путырский:

Нет, в сами морозы они не разряжаются. То есть, она может стоять. Если ты едешь, то в самые морозы – минус 20 и ниже – где-то 130-140 километров. Для города этого вполне…