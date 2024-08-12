Эксперименты со школьной формой – нужен ли единый стиль? Обсудили эксперты

К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли! Стиль формы будет выбирать совет школы: и педагоги, и родители Алена Сырова, СТВ:

У нас же не частные школы. Образование у нас общее. Есть понятие, что дети ходят в школы, к которым относятся территориально и так далее. Получается, человек сразу оказывается в положении, когда он не может не соблюдать этих правил.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Я надеюсь, что эту передачу посмотрят люди, которые непосредственно занимаются образованием, руководят и принимают решения на местах. Еще раз просто убедятся в том, что есть четкое понимание, как это должно быть устроено. Ключевое – это коллегиальное решение, которое устраивает родительскую общественность. Если бы мы сказали, что это воля руководителя администрации или коллектива учителей, это был бы педагогический совет, на который не приглашают родителей. Там прописано – решает Совет школы. И обязательно должны прислушиваться к мнению родительского комитета, учитывать пожелания, предложения, смотрим все факторы и качества, и стоимости, и традиций учреждения. И тогда не будет ни домыслов, ни ненужных социальных всплесков и так далее. Это будет разумно. Эксперимент с единой школьной формой навёл много шума! Замминистра образования объяснил, зачем это придумали. Экспериментальную школьную форму стали покупать даже те, кто в эксперименте не участвует

Алена Сырова:

Как так вышло, что мы проводим эксперимент, 241 школы в Минске... Мы проводим для 20 школ. Вся форма, которая входит в эксперимент, – обычная одежда, которая продается, ее могут купить не только те, кто участвует в эксперименте. Так и получилось? Ее стали покупать, и ее стало не хватать. Наталья Кулеш, директор ЗАО «КАЛИНКА»:

Те люди решили, что единый стиль введен. МАРТ не выявил ни одного нарушения по продаже школьной формы в белорусских магазинах. Чем отличается экспериментальная одежда от обычной?

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Она ничем не отличается. Это одна и та же одежда, только, может быть, пошив, модель чуть-чуть другие. Цены различные: от 15 до 100 рублей рубашка. Все зависит от состава ткани и от размера самого изделия. Цены не отличаются от обычных. Мнение родителя о единой школьной форме