«Красота сильнее рака». Истории женщин, которые смогли победить болезнь

Красивые, яркие, уверенные в себе. Глядя на этих улыбающихся и светящихся женщин, и не подумаешь, через что прошла каждая.
Красивые, яркие, уверенные в себе. Глядя на этих улыбающихся и светящихся женщин, и не подумаешь, через что прошла каждая.
Вероника Купраш:
Про свою болезнь я узнала в 2014 году, когда мне было 33 года. Лечение длилось больше 8 месяцев. У меня была операция, у меня было 8 курсов химиотерапии и 23 курса лучевой терапии.
Елена Опарина:
У меня диагноз – рак молочной железы. Я уже нахожусь второй год в ремиссии после лечения пройденного.
Жизнь после существует, и они это знают точно, потому что справились с бедой, потому что сильны духом. В этом и есть их секрет успеха.
Екатерина Сафонова, руководитель поддерживающего сообщества «Re.missya.bel»:
Октябрь месяц – это розовый октябрь, месяц осведомленности о раке молочной железы. И по всему миру проводятся акции в честь розового октября, мы тоже проводим свои мероприятия «Красота сильнее рака» в рамках пациентского сообщества и с волонтерским отрядом «СЛОН».
Чтобы напомнить всем о самом важном – о здоровье, о ранней диагностике, о поддержке тех, кто столкнулся лицом к лицу с бедой и продолжает свой путь к победе.
Подробности в видео.