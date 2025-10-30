«Красота сильнее рака». Истории женщин, которые смогли победить болезнь

Красивые, яркие, уверенные в себе. Глядя на этих улыбающихся и светящихся женщин, и не подумаешь, через что прошла каждая.

Вероника Купраш:

Про свою болезнь я узнала в 2014 году, когда мне было 33 года. Лечение длилось больше 8 месяцев. У меня была операция, у меня было 8 курсов химиотерапии и 23 курса лучевой терапии.

Елена Опарина:

У меня диагноз – рак молочной железы. Я уже нахожусь второй год в ремиссии после лечения пройденного. Жизнь после существует, и они это знают точно, потому что справились с бедой, потому что сильны духом. В этом и есть их секрет успеха.