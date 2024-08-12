Наталья Кочанова озвучила инициативу по строительству республиканского стоматологического центра в Минске

Республиканский стоматологический центр планируют построить в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициативу озвучила Наталья Кочанова во время общения с трудовым коллективом 7-й городской стоматологической поликлиники. Создать его планируют на базе данного медучреждения, сохранив компетенции и кадры.

Сегодня это одна из лучших поликлиник в Минске. Высокий уровень оказания услуг в первую очередь отмечают сами пациенты. К слову, во время встречи был затронут обширный круг тем. Среди них – развитие социальной инфраструктуры и здравоохранения. Наталья Кочанова рассказала о планах строительства в Минске. Так, перевести столицу на подземные источники воды планируют уже в 2025 году. Продолжается строительство третьей линии метро, а также прорабатывают вопрос создания новой онкологической поликлиники, на базе которой создадут реабилитационный центр.

Анастасия Малевич, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 7-й городской стоматологической поликлиники Минска:

Встреча прошла сугубо положительно. Мы благодарны Наталье Ивановне за то, что она посетила наше учреждение. Все-таки стоматологическое здоровье населения на сегодня является важным вопросом. Наша поликлиника старается оставаться одной из ведущих организаций здравоохранения Минска, где оказывается качественная медицинская помощь по стоматологии.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Встреча сегодня прошла очень интересно. Я видела, что людям интересна та информация, с которой я выступала. А я прежде всего хотела довести информацию о той работе, которую проводят члены Совета Республики, работая и в Минске, и в разных регионах нашей страны. Ну и, конечно, рассказать о перспективах дальнейшего развития нашей страны.