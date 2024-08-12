Чемпионат по сенокошению и футбол на болотах – посетили экофестиваль «Споровские сенокосы»
Поучаствовать в битве косцов, увидеть футбол на болотах и узнать, как выглядит рай вертлявой камышовки. В Березовском районе в 17 раз прошел экофестиваль «Споровские сенокосы», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приставка «эко» себя полностью оправдывает, ведь праздник принимал по традиции заказник болот «Споровский» – один из крупнейших в Европе.
Колоритно и аутентично этот день провела Кристина Протосовицкая.
В руках учителя Василия Новика настоящий раритет – коса 1938 года. Чтобы заполучить, даже давал объявление в газете. Выверенный клинок, отличный металл – деды знали толк. Хоть уже давно и городской житель, обязательный замах в полтора метра лихо удается.
Василий Новик, участник фестиваля «Споровские сенокосы»:
Должен быть опыт и умение. Если не знаешь, косу можешь не подготовить, а наоборот, нанести даже вред. В начале отклепать, поставить косу, потом пройтись бруском. Раньше наши деды еще подводили, чтобы коса быстро не изнашивалась.
Чемпионат по ручному сенокошению объединил 18 команд, в каждой по 2 участника. Стандарт качества задают судьи. Дистанция – 100 метров. Важна не только скорость, но и высота, и ширина покоса, тщательность каждого прохода. За ошибки – своя система штрафов. Профессионалов нет. Среди участников – учителя, технологи, врачи, работники предприятий.
Диана Мацукевич, главный судья фестиваля «Споровские сенокосы»:
Женщины и мужчины идут в едином зачете. В этом году одна команда полностью женская. Девочкам, как говорится, потяжелее, но они молодцы, старательные.
Чемпионат по футболу объединил 8 любительских команд, но на самом необычном поле. Перед игроками распаханное болото, а правила игры, как в мини-футболе. Забить гол – значит не ударить в грязь лицом, причем буквально.
Михаил Самасюк, участник футбольного чемпионата на болотах:
Эмоции просто, адреналин. Это не сравнить даже с большим футболом, мини-футболом. Тут все по-другому. Очень классно!
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Споровские болота – один из крупнейших в Европе комплексов пойменных низменных болот. Но одна из главных угроз – это зарастание хмызняком. А потому сенокошение – это не развлечение, а, скорее, экологическая акция, чтобы сделать пригодной среду обитания вертлявой камышовки.
Подробности в сюжете.