Чемпионат по сенокошению и футбол на болотах – посетили экофестиваль «Споровские сенокосы»

Поучаствовать в битве косцов, увидеть футбол на болотах и узнать, как выглядит рай вертлявой камышовки. В Березовском районе в 17 раз прошел экофестиваль «Споровские сенокосы», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приставка «эко» себя полностью оправдывает, ведь праздник принимал по традиции заказник болот «Споровский» – один из крупнейших в Европе. Колоритно и аутентично этот день провела Кристина Протосовицкая.

В руках учителя Василия Новика настоящий раритет – коса 1938 года. Чтобы заполучить, даже давал объявление в газете. Выверенный клинок, отличный металл – деды знали толк. Хоть уже давно и городской житель, обязательный замах в полтора метра лихо удается.

Василий Новик, участник фестиваля «Споровские сенокосы»:

Должен быть опыт и умение. Если не знаешь, косу можешь не подготовить, а наоборот, нанести даже вред. В начале отклепать, поставить косу, потом пройтись бруском. Раньше наши деды еще подводили, чтобы коса быстро не изнашивалась.

Чемпионат по ручному сенокошению объединил 18 команд, в каждой по 2 участника. Стандарт качества задают судьи. Дистанция – 100 метров. Важна не только скорость, но и высота, и ширина покоса, тщательность каждого прохода. За ошибки – своя система штрафов. Профессионалов нет. Среди участников – учителя, технологи, врачи, работники предприятий.

Диана Мацукевич, главный судья фестиваля «Споровские сенокосы»:

Женщины и мужчины идут в едином зачете. В этом году одна команда полностью женская. Девочкам, как говорится, потяжелее, но они молодцы, старательные.

Чемпионат по футболу объединил 8 любительских команд, но на самом необычном поле. Перед игроками распаханное болото, а правила игры, как в мини-футболе. Забить гол – значит не ударить в грязь лицом, причем буквально.

Михаил Самасюк, участник футбольного чемпионата на болотах:

Эмоции просто, адреналин. Это не сравнить даже с большим футболом, мини-футболом. Тут все по-другому. Очень классно!