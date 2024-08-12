24 года колонии – суд вынес приговор за убийство девушки-кассира в 2009 году

24 года колонии усиленного режима. Суд Фрунзенского района вынес приговор минчанину за убийство 21-летней девушки-кассира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступление с особой жестокостью подсудимый Александр Дударчик совершил в 2009 году, в момент ограбления пункта обмена валют одного из банков. По материалам следствия, нападавший нанес жертве не менее 19 ударов ножом, в том числе в область жизненно важных органов. Девушка скончалась на месте.

После преступник похитит из кассы 32 миллиона рублей, сумма называется до деноминации, и будет скрываться почти 15 лет. Убийцу задержали в начале 2024 года. Выйти на него удалось с помощью геномной экспертизы.

Ольга Диндилевич, государственный обвинитель:

Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с разбоем. В разбое, совершенном с целью завладения имуществом в крупном размере. Также приговором суда удовлетворены исковые требования потерпевших о материальной компенсации морального вреда в общей сумме 100 тысяч рублей.