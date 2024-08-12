Ассортимент школьной формы – достаточный? Рассказал гендиректор ЦУМ
К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли!
Алексей Сокол, генеральный директор ОАО «ЦУМ Минск», секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси:
То, что касается региональных центров, – это их задача. Заранее они знают, Белстат дает официальную статистику по Минску, деток, сколько там первоклашек идет, сколько средний класс, старшие классы. И регионально мы можем вычислить. Также мы формируем по Минску и, учитывая еще приезжих, формируем заявку. Мы с ними отработали, уже начиная фактически ноябрь-декабрь. Худсоветы, консультация, начало зимы – это уже был размерно-ростовочный отбор, это модельный ряд. Уже в мае у меня в полном ассортименте представлен был весь Беллегпром, вся школа. Это зависит от торгового объекта на местах, как он подготовился.
По ярмаркам. На ярмарке мы по законодательству не можем что делать? У тебя на ярмарке цена может быть ниже, то, что у вас написано, скидки и все остальное, чем у тебя в розничном ритейле находится. Но если, не дай бог, проверяющий увидит, что у тебя в торговом павильоне на улице завышена цена, чем в основном объекте, это наказуемо.
И последнее. Почему немножко ярмарки себя изжили? Потому что на ярмарке в торговом павильоне, в трех торговых павильонах, на сегодня невозможно представить тот ассортимент, что вырабатывает наш Беллегпром.
Кирилл Казаков, СТВ:
В Минске не будет традиционной ярмарки возле Дворца спорта. Ты же на картонке не будешь мерить эту форму, тебе в магазин проще идти.
Алексей Сокол:
Больший ассортимент, обслуживание, совершенно другой уровень. Беллегпром на сегодня как никогда... 70 % – это минимум, кажется, да? Это обновление ассортимента. 70 процентов! Вот они сработали, молодцы! У меня в наличии, если брать и швейные изделия, и обувь, почти 869 моделей. Вы представляете, что это такое?
Кирилл Казаков:
То есть это значит, не одинаково, она же чем-то отличается?
Алексей Сокол:
Отличается, конечно, но это включают блузы для девчонок, рубашки для мальчишек, различные пиджаки, бомберы. Куртка, как вы сказали, у нас куртка с вами была на резинке.
Кирилл Казаков:
Да, на резинке, на пуговицах, все отлично было.
Алексей Сокол:
Поэтому я еще раз повторюсь, что огромнейший ассортимент. Выбор – только приходи и покупай. Цены регулируются. Допустим, у нас в этом году закуп промышленных товаров именно к школьному ассортименту увеличили, по сравнению с прошлым годом, на 10 %.
Алена Сырова, СТВ:
Товары есть. А те, кто поможет их продать, как обстоят дела?
Алексей Сокол:
Есть. Вот сейчас на август, потому что пик приходит, дополнительно, кроме штатного расписания секций, почти 70 человек, включая товароведов, работают в секциях. Мы расположились в этом году не только на третьем этаже детской секции. На втором этаже для подростка уже 10-11 и для девчонок на четвертом этаже. И это все выделено.
Читайте также:
МАРТ не выявил ни одного нарушения по продаже школьной формы в белорусских магазинах
Ассортимент школьной формы в малых городах такой же, как в Минске? Узнали на примере Брестской области
Эксперимент с единой школьной формой навел много шума! Замминистра образования объяснил, зачем это придумали