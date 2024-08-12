Ассортимент школьной формы – достаточный? Рассказал гендиректор ЦУМ

К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли!

Алексей Сокол, генеральный директор ОАО «ЦУМ Минск», секретарь Центрального комитета Компартии Беларуси:

То, что касается региональных центров, – это их задача. Заранее они знают, Белстат дает официальную статистику по Минску, деток, сколько там первоклашек идет, сколько средний класс, старшие классы. И регионально мы можем вычислить. Также мы формируем по Минску и, учитывая еще приезжих, формируем заявку. Мы с ними отработали, уже начиная фактически ноябрь-декабрь. Худсоветы, консультация, начало зимы – это уже был размерно-ростовочный отбор, это модельный ряд. Уже в мае у меня в полном ассортименте представлен был весь Беллегпром, вся школа. Это зависит от торгового объекта на местах, как он подготовился. По ярмаркам. На ярмарке мы по законодательству не можем что делать? У тебя на ярмарке цена может быть ниже, то, что у вас написано, скидки и все остальное, чем у тебя в розничном ритейле находится. Но если, не дай бог, проверяющий увидит, что у тебя в торговом павильоне на улице завышена цена, чем в основном объекте, это наказуемо. И последнее. Почему немножко ярмарки себя изжили? Потому что на ярмарке в торговом павильоне, в трех торговых павильонах, на сегодня невозможно представить тот ассортимент, что вырабатывает наш Беллегпром.