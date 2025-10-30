В Смиловичах готовится к открытию детский сад на 230 мест. Учреждение оснащено по современным стандартам. Здесь будут созданы не только комфортные условия пребывания, но и разнообразные возможности для всестороннего развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В новостройке разместятся музыкальный и физкультурный залы. Для коррекционной и психологической работы предусмотрены кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. Есть собственный бассейн.
Для обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение. На прилегающей территории оборудованы современные игровые и спортивные площадки, а также место для обучения правилам дорожного движения.
Жанна Бречко, заведующая детским садом № 3 Смиловичей:
Особую роль будем отдавать обучению детей поликультурному воспитанию, приобщению к родному краю. Наш поселок немножко славится многонациональностью. У нас проживают люди разных национальностей – и татары, и евреи, и русские, и белорусы. Мы взяли это за основу, и с ребятами будем создавать проект такой. Мы пошили костюмы для них разных национальностей, изучаем с ними и игры, и блюда. И к этому будем привлекать и родителей.
В новом детском саду будет работать 15 педагогов, 10 из них – молодые специалисты.