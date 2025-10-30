В Смиловичах готовится к открытию детский сад на 230 мест. Учреждение оснащено по современным стандартам. Здесь будут созданы не только комфортные условия пребывания, но и разнообразные возможности для всестороннего развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В новостройке разместятся музыкальный и физкультурный залы. Для коррекционной и психологической работы предусмотрены кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. Есть собственный бассейн. Для обеспечения безопасности установлено видеонаблюдение. На прилегающей территории оборудованы современные игровые и спортивные площадки, а также место для обучения правилам дорожного движения.