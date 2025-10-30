В Минске работает выставка «Моими глазами» – трогательный проект подопечных детского хосписа

Анна Горчакова, директор благотворительного детского хосписа:

У нас говорят – больной ребенок, безнадежный больной ребенок, особый ребенок. А мы хотим это поменять местами, чтобы это было первое слово – ребенок. То есть чтобы мы видели не пациента, а ребенка в первую очередь. Честно признаться, вы их не видели в полный рост. То есть вы не скажете, что это больные дети по этим фотографиям.



Это не просто вернисаж. Экспозиция построена на уникальном диалоге. С одной стороны, картины, созданные руками детей при поддержке студентов-глебовцев. С другой – глубокие художественные фотопортреты.

Подробности в видео.