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В сенницкой школе планируют ввести отличительный значок для педагогов и отличников

12 августа 2024 17:22
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К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли!

Ассортимент школьной формы в малых городах такой же, как в Минске? Узнали на примере Брестской области.

Алена Сырова, СТВ:
Вот, у Валентины Николаевны, замечательный значок. Насколько я знаю, это тоже у вас обязательный элемент для работников Исполкома.

Кирилл Казаков, СТВ:
Просто в моем детстве мы носили здесь значок с Владимиром Ильичом. Сначала маленьким, потом взрослым.

В сенницкой школе планируют ввести отличительный значок для педагогов и отличников-1

Елена Буценко, директор сенницкой школы 2:
Здесь вы полностью правы. И сейчас вот как раз мы думаем над этим вопросом, потому что у нас единый элемент – галстук, и на нем размещается символика учреждения образования. Но так как мое учреждение образования открылось только в прошлом учебном году, и, соответственно, мы малыши в данном направлении, у нас сейчас созрела идея, чтобы был отличительный значок нашего учреждения, который будут носить педагоги и отличники.

# Школы в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Елена Буценко

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