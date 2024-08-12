В сенницкой школе планируют ввести отличительный значок для педагогов и отличников

К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли!

Ассортимент школьной формы в малых городах такой же, как в Минске? Узнали на примере Брестской области.

Алена Сырова, СТВ:

Вот, у Валентины Николаевны, замечательный значок. Насколько я знаю, это тоже у вас обязательный элемент для работников Исполкома.

Кирилл Казаков, СТВ:

Просто в моем детстве мы носили здесь значок с Владимиром Ильичом. Сначала маленьким, потом взрослым.