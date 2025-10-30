Лучшие социологи Беларуси, России и Казахстана участвуют в научно-практической конференции в Минске

Более 95 % белорусов отмечают, что они живут в безопасной и спокойной стране. Это одно из самых значимых достижений более чем 30-летнего становления института президентства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сегодня заявил замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский перед началом Международной научно-практической конференции в Минске. По его словам, вопросы исторической памяти, особенности медиапотребления, отношение к системе здравоохранения и образования сегодня особенно волнуют общество. Поэтому эти темы в фокусе внимания научного сообщества. В том числе на площадке международной научно-практической конференции «Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы». В Минске собрались эксперты не только Беларуси, но также России и Казахстана. Люди науки обмениваются опытом, чтобы выстроить общий вектор для исследований в вопросах, наиболее востребованных обществом.

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

Во всем мире и на постсоветском пространстве всегда изучается белорусский опыт, в частности, того, что мы не проводили каких-то резких реформ в науке, в образовании в 90-е годы, у нас полностью сохранена преемственность с советской школой науки, и при этом, опять же, мы формируем и воспитываем свои перспективные кадры, которые успешно включены в научно-исследовательскую деятельность, работают на благо страны.

Отдельная тема – использование искусственного интеллекта в науке. Успешные примеры есть, их представят собравшимся. При этом эксперты заявляют, что современные технологии можно использовать только в мирных целях. И искусственный интеллект не должен заменить человеческий.