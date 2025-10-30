Удивительная выставка китайского фарфора – побывали в Художественной галерее Михаила Савицкого

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась удивительная выставка фарфора – достояния Поднебесной. Именно в Китае его начали создавать талантливые умельцы еще четырех тысяч лет назад. Европейские аристократы прозвали хрупкие произведения искусства Blanc de Chine – «китайская белизна». Сегодня работы мастеров – наследие ЮНЕСКО. В 2015 году уезд Дэхуа получил официальный статус мировой столицы керамики.

Евгения Стельмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Конечно, за все эти столетия развития, можно сказать, это эта культура выкристаллизовалась в лучшем своем понимании в такой изящный очень тонкий фарфор. Как говорят сами китайцы, китайский фарфор Дэхуа тонкий как бумага, звонкий как колокольчик и изящный как нефрит.

Изюминка в глине. Каолин из Дэхуа содержит рекордно малое количество оксида железа. Это позволяет обжигать его при температуре свыше 1000 градусов, получая не холодный белый, а цвет слоновой кости. Но ценен не только состав. В эпоху династий Сун и Юань этот фарфор стал главной валютой Морского Шелкового пути, дороже шелка и специй.