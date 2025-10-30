Удивительная выставка китайского фарфора – побывали в Художественной галерее Михаила Савицкого
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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В Художественной галерее Михаила Савицкого открылась удивительная выставка фарфора – достояния Поднебесной. Именно в Китае его начали создавать талантливые умельцы еще четырех тысяч лет назад. Европейские аристократы прозвали хрупкие произведения искусства Blanc de Chine – «китайская белизна». Сегодня работы мастеров – наследие ЮНЕСКО. В 2015 году уезд Дэхуа получил официальный статус мировой столицы керамики.
Евгения Стельмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Конечно, за все эти столетия развития, можно сказать, это эта культура выкристаллизовалась в лучшем своем понимании в такой изящный очень тонкий фарфор. Как говорят сами китайцы, китайский фарфор Дэхуа тонкий как бумага, звонкий как колокольчик и изящный как нефрит.
Изюминка в глине. Каолин из Дэхуа содержит рекордно малое количество оксида железа. Это позволяет обжигать его при температуре свыше 1000 градусов, получая не холодный белый, а цвет слоновой кости. Но ценен не только состав. В эпоху династий Сун и Юань этот фарфор стал главной валютой Морского Шелкового пути, дороже шелка и специй.
Евгения Стельмахова:
Белый фарфор Дэхуа славится такой своей прозрачной нефритовой нежностью и очень изящными деталями буквально выписанными рукой мастера. В основном, конечно, славен и знаменит белый фарфор, но также мастера создавали изделия с подглазурной росписью. Они были очень популярны в Европе. Вообще, начиная с Морского Шелкового пути и до современности, можно сказать, этот фарфор выполнял функцию дипломатическую в том числе в качестве государственных подарков. У нас на выставке как раз представлены авторские изделия.
Подробности в видео.