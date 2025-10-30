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В Браславе открыли новое отделение центральной районной больницы

30 октября 2025 13:50
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Качественная медицинская помощь еще ближе. 30 октября в Браславе открыли новое отделение центральной районной больницы. В торжественной церемонии принял участие председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, который находится с рабочим визитом в Витебской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Браславе открыли новое отделение центральной районной больницы-2

В новом стерилизационном отделении полностью исключен человеческий фактор. Там установлено современное оборудование. Кроме того, улучшилось качество обработки инструментов. Если раньше этим занимались в трех структурных подразделениях, то сейчас в одном месте. Причем силами двух медсестер и санитарки.

В Браславе открыли новое отделение центральной районной больницы-4

Александр Макаревич, главный врач Браславской центральной районной больницы:
Центрально-институционное отделение по текущему году – это не первое наше структурное подразделение, которое мы открываем. В этом году мы открыли кабинет маммографии, где принимаем женщин не только нашего района, но и Поставского, Миорского, Шарковщинского района. Очень эффективно, очень всем нравится. Это близко, удобно и качественно.

В Браславе открыли новое отделение центральной районной больницы-6

Браславская центральная районная больница рассчитана на 200 пациентов. В медучреждении восемь структурных подразделений. Прорабатывается вопрос об открытии еще двух отделений: травматологического и реабилитационного.

# Строительство # Здравоохранение Беларуси

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