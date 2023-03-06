Экономия для страны свыше – 400 млн долларов. Лукашенко оценил работу БелАЭС

Новости Беларуси. Второй энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая неделя Александра Лукашенко началась с совещания по вопросам атомной энергетики. Для реализации одного из самых масштабных и технологических проектов Беларуси сделано немало, однако здесь нет места спешке. Все решения должны быть взвешенными – на этот факт Президент обратил внимание всех участников совещания. Ну и, конечно, вопросы безопасной работы станции в приоритете, несмотря на то, что псевдоэксперты пытаются в этом направлении выдумывать всякого рода домыслы.

Сегодня в мире у 32 стран есть АЭС. Развивать свою атомную энергетику мечтают многие. И даже те, кто громче остальных кричал о якобы «небезопасности» белорусской. Польша заявила о строительстве нескольких АЭС, Литва с ностальгией вспоминает об Игналинской и на фоне рекордного роста цен на электроэнергию обсуждает идею строительства в стране атомных реакторов малой мощности. Наш политический обозреватель Виктория Ходосок продолжит. Решение строить свою АЭС Беларусь приняла еще в 2008 году. Тщательно подбирали «атомные площадки». В поле зрения специалистов их было три. Остановились на Островецкой. Она больше остальных отвечала всем необходимым требованиям. Подкреплять выбор локации теоретическими домыслами всякого рода псевдоэкспертам все же не стоит. Работали профессионалы. Команда исходила исключительно из соображений безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительство первой АЭС – один из наиболее масштабных и технологичных проектов, который мы выполняли совместно с россиянами. Для реализации этого проекта сделано немало. Введен в эксплуатацию и функционирует, выдавая электроэнергию в сеть, первый энергоблок. С момента включения он выработал уже более 12,5 млрд кВт.ч, это позволило заместить свыше 3 млрд кубометров газа и сэкономить для страны свыше 400 млн долларов. Результат неплохой для начала. Итак, первый энергоблок Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию ввели в 2021-м. Сегодня говорим уже о сроках второго. Пробное включение в сеть планируют на апрель этого года. С вводом второго энергоблока станция будет производить 18,5 млрд кВт.ч, это 40 % потребности республики в электроэнергии.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Сейчас первый энергоблок находится в работе на номинальной мощности. По второму энергоблоку общая готовность строительная и технологическая составляет 98 %. Завершаются подготовительные работы на энергоблоке по запуску цепной реакции и выходу реакторной установки на минимально контролируемый уровень – это 1 % мощности, где будут проводить соответствующие испытания. В дальнейшем будет первый пробный пуск турбогенератора в сеть. Это намечено на апрель 2023 года. Это будет включение в сеть и выдача первых киловатт-часов в энергосистему на 40 % мощности реакторной установки. Дальше будет освоение мощности реакторной установки до номинальной и проведение необходимых мероприятий и испытаний в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Ну и ввод объекта в эксплуатацию намечен, именно второго энергоблока, второе полугодие 2023 года. Читайте также: Лукашенко о БелАЭС: мы чернобыльская республика, безопасность – вопрос номер один Второй энергоблок БелАЭС введут в эксплуатацию в октябре. Подробности рассказал министр Каранкевич Лукашенко: «Все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию»