Лукашенко: «Все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию»

Для реализации одного из самых масштабных и технологических проектов Беларуси сделано немало, однако в этом вопросе нет места спешке. Все решения должны быть взвешенными – на этом Президент также акцентировал внимание. Первая белорусская атомная станция стала достоянием нашего народа. Кроме того, этот проект дальновидный, направленный в будущее. И уже доказал свою необходимость в условиях энергетического кризиса, который накрыл Европу. Санкции сыграли против зачинщиков: теперь Польша и Литва, кто громче всех осуждали стройку БелАЭС, вынуждены расставлять приоритеты, выбирая между сытой жизнью или жизнью в тепле. На первых этапах соседние государства были обеспокоены вопросом радиационной безопасности, но, как неоднократно замечал Александр Лукашенко, надежность БелАЭС – приоритет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа. Поэтому все вопросы строительства и работы атомной станции требуют особого внимания и взвешенного подхода. Хочу напомнить, какое было противостояние строительству этой станции, особенно в 2020 году, во время предвыборной кампании. Вы помните, все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию. Хотя уже миллиарды были вложены в ее строительство. К этому их подталкивали наши конкуренты прежде всего, к сожалению, ближайшие наши соседи – Польша и Литва. И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций, а может быть, и трех. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте, если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию. Или они пришли бы к власти и прикрыли эту атомную станцию, куда тогда уже было вложено около 5 миллиардов долларов.

С момента включения первого энергоблока станция выработала свыше 12,5 миллиарда киловатт-часов. В первую очередь это вопрос экономии: электроэнергия заместила газ и сберегла для страны более 400 миллионов долларов. На данный момент готовность второго блока АЭС – 98 %. В апреле запланировано его пробное подключение к сети. Производительность станции значительно вырастет и сможет обеспечить около 40 % потребностей Беларуси в энергии мирного атома.