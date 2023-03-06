Участницы конкурса «Мисс Минск» поучаствуют в субботнике вместе с Владимиром Кухаревым

Новости Беларуси. Развитие столицы, строительство городов-спутников и благотворительные проекты. Мэр города Владимир Кухарев пообщался с претендентками на титул конкурса «Мисс Минск», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это более двух десятков участниц.

Встреча прошла в формате диалога. И каждая девушка могла задать свой вопрос. Их интересовало, какими чертами характера должна обладать «Мисс Минск», а также какой проект поможет столице стать еще краше. Вопросы касались не только конкурса. Говорили о застройке мегаполиса, озеленении, планах развития столицы. К слову, в процессе подготовки к конкурсу девушки активно участвуют в жизни Минска: посещают приюты и дома-интернаты. А впереди совместный субботник вместе с главой города.

Александра Климашевская, участница конкурса «Мисс Минск»: Мне хотелось поучаствовать, чтобы завести друзей, новые знакомства. Интересно общаться с людьми. Это и моя профессия. Я педагог. И для меня коннект между детьми, между людьми очень важен. Это одна из основных причин, почему я участвую.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Изучив биографию каждой конкурсантки, я могу ответственно сказать, что девушки у нас социально активные, они активно принимают участие в различных патриотических акциях, социальных акциях, они участницы международных и республиканских олимпиад, они интеллектуальны, они владеют многими языками.

Напомним, финал конкурса пройдет 24 марта. Девушка, которая наденет корону, получит денежный приз. Оценивать будут не только внешнюю красоту, но также духовные и интеллектуальные качества и творческие способности.