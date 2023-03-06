Лукашенко о БелАЭС: мы чернобыльская республика, безопасность – вопрос номер один

Новости Беларуси. Второй энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочая неделя Александра Лукашенко началась с совещания по вопросам атомной энергетики. Для реализации одного из самых масштабных и технологических проектов Беларуси сделано немало, однако здесь нет места спешке. Все решения должны быть взвешенными – на этот факт Президент обратил внимание всех участников совещания. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Вопрос безопасной работы станции один из главных на всех этапах: с начала строительства, а затем и поэтапного ввода ее в эксплуатацию. Это еще раз сегодня на совещании подчеркнул глава государства. Повторения чернобыльской катастрофы, от которой наша страна понесла колоссальный ущерб, никто не желает. Потому упрекать белорусов якобы в «небезопасности» станции абсурдно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я неоднократно подчеркивал, что радиационная безопасность и надежность эксплуатации атомной станции – это приоритет из приоритетов. Я знаю, что россияне иногда стонут, что мы предъявляем им завышенные требования по безопасности. Но они должны понимать: мы чернобыльская республика, мы потерпели от взрыва на Чернобыльской атомной станции, которую не строили, не эксплуатировали и не взрывали. Поэтому безопасность – вопрос номер один, и мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве. Мы ничего не скрывали и скрывать не намерены, что были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Затягивание сроков связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования к безопасности. Лучше на полгода – год позже, чем где-то чего-то недоработать.

Понятное дело, такой лейтмотив нашим соседям не по душе. Там своя правда. Только вспомните, как истерила Литва, узнав о строительстве белорусской станции. Вильнюс готовил супердорогой план на случай гипотетической аварии, представителю нашего посольства была вручена Нота протеста, местным жителям раздавали йод и рекомендовали запасаться продуктами. Наконец, Литва устроила байкот экспорту белорусской электроэнергии, который так быстро поддержала Польша. А позже и сама заявила, что построит несколько атомных станций. Такая логика! И не так давно в Варшаве подписано соглашение о предпроектных работах с одной из американских ядерных энергетических компаний. Предполагается, что через 10 лет будет запущен первый энергоблок польской станции, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие будут возводиться каждые 2-3 года. Тем временем Литва вспоминает с ностальгией об Игналинской АЭС, работу которой по требованию Евросоюза остановили в 2009 году. И, кстати, Польша приложила немало усилий для закрытия литовской АЭС. Вот так устраняют конкурентов. Лукашенко: «Все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию». Подробности.