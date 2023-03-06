Второй энергоблок БелАЭС введут в эксплуатацию в октябре. Подробности рассказал министр Каранкевич
Новости Беларуси. Второй энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в октябре нынешнего года. Рабочая неделя Александра Лукашенко началась с совещания по вопросам атомной энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Все альтернативщики, ныне беглые, обещали в случае прихода к власти закрыть атомную станцию». Подробности.
На данный момент готовность второго блока АЭС – 98 %. В апреле запланировано его пробное подключение к сети. Производительность станции значительно вырастет и сможет обеспечить около 40 % потребностей Беларуси в энергии мирного атома.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Сегодня на совещании было доложено о ходе реализации проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции. Были затронуты вопросы реализации мероприятий, направленных на увеличение энергопотребления в стране. Это касается реализации межотраслевого комплекса мер по реальному сектору экономики. Это и строительство новых объектов, модернизация действующих производств, это и увеличение электропотребления населением для целей отопления, горячего водоснабжения, развития электротранспорта. Также поставлены задачи именно проанализировать, как организована работа по всем этим направлениям и как используется этот потенциал.
Сегодня атомные электростанции питают 32 страны. Белорусскую строят по российскому проекту «АЭС-2006», который относится к эволюционным за счет водо-водяных реакторов повышенной безопасности. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой, что исключает повреждение в случае разного рода природных катастроф.
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