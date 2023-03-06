Второй энергоблок БелАЭС введут в эксплуатацию в октябре. Подробности рассказал министр Каранкевич

Новости Беларуси. Второй энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в октябре нынешнего года. Рабочая неделя Александра Лукашенко началась с совещания по вопросам атомной энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Сегодня на совещании было доложено о ходе реализации проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции. Были затронуты вопросы реализации мероприятий, направленных на увеличение энергопотребления в стране. Это касается реализации межотраслевого комплекса мер по реальному сектору экономики. Это и строительство новых объектов, модернизация действующих производств, это и увеличение электропотребления населением для целей отопления, горячего водоснабжения, развития электротранспорта. Также поставлены задачи именно проанализировать, как организована работа по всем этим направлениям и как используется этот потенциал.