«Им на одной сцене, извините, сейчас просто не жить». Смогут ли вернуться купаловцы?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, пожалуйста, на самом деле людей творчества, особенно те, кто в шоу-бизнесе, мы недавно обсуждали эту тему, их больше всего обвиняли в том, что они эмоциональные, подвержены какому-то творческому порыву. Алена Сырова, СТВ:

Оправдывали. Кирилл Казаков:

Да. Они все побежали, весь Купаловский театр раз, и убежал. А потом вернуться хочется. Я, например, знаю, что купаловцы, которые принесли заявление, положили на стол, потом все вдруг резко поняли, что это все не игра, все по-настоящему. И они вроде как хотят вернуться, но не всегда понимают, как. Такие люди как вернутся, например? Ведь они же на самом деле творческие.

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Никакого творчества там не было. Там был, извините, голый расчет у тех, кто возглавил этот бунт и дурь. Непролазная дурь у тех, кто пошел. Кирилл Казаков:

Руководителю 19 лет светит. Ирина Дрига:

У тех, кто пошел за ними. Я прекрасно помню и события, которые были до этого. Я прекрасно помню события 8 августа и концерты в поддержку выборов. И прекрасно помню, как у нас сыпались программы, потому что некоторые артисты вдруг внезапно заболевали. Это был разовый страх? Нет.