«Им на одной сцене, извините, сейчас просто не жить». Смогут ли вернуться купаловцы?
Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, пожалуйста, на самом деле людей творчества, особенно те, кто в шоу-бизнесе, мы недавно обсуждали эту тему, их больше всего обвиняли в том, что они эмоциональные, подвержены какому-то творческому порыву.
Алена Сырова, СТВ:
Оправдывали.
Кирилл Казаков:
Да. Они все побежали, весь Купаловский театр раз, и убежал. А потом вернуться хочется. Я, например, знаю, что купаловцы, которые принесли заявление, положили на стол, потом все вдруг резко поняли, что это все не игра, все по-настоящему. И они вроде как хотят вернуться, но не всегда понимают, как. Такие люди как вернутся, например? Ведь они же на самом деле творческие.
Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
Никакого творчества там не было. Там был, извините, голый расчет у тех, кто возглавил этот бунт и дурь. Непролазная дурь у тех, кто пошел.
Кирилл Казаков:
Руководителю 19 лет светит.
Ирина Дрига:
У тех, кто пошел за ними. Я прекрасно помню и события, которые были до этого. Я прекрасно помню события 8 августа и концерты в поддержку выборов. И прекрасно помню, как у нас сыпались программы, потому что некоторые артисты вдруг внезапно заболевали. Это был разовый страх? Нет.
Кирилл Казаков:
Захотят вот они вернуться, эти артисты?
Ирина Дрига:
Они потом так и оказались не с нами. Скажем так, ежемесячно у министра прием, 2/3 граждан, которые записываются на прием, это граждане, видно по фамилиям, которые приходят с вопросом: а что я сделал, а как вернуться? А нас за что? Самый простой вопрос. А где ты после этого публично заявил о перемене своей гражданской позиции? Можешь ты это заявить? Сделай, пожалуйста, это не где-то там в кабинете у министра, кто там услышит? Пресс-секретарь услышит.
Кирилл Казаков:
Комиссары обозначены. Муковозчик, Азаренок, Воскресенский.
Алена Сырова:
Давайте сейчас не будем путать наших зрителей. И не путать комиссию, которая для беглых и тех, кто внутри страны приходит к министру.
Ирина Дрига:
Можно каким-то образом рассказать, разговоров очень много. Чуть ли не Министерство выставляет задачу всепрощенчества. Поверьте, ходят, извините, если это поток, из этого потока хорошо если одна капелька выливается. Потому что тест на то, чтобы заявить публично о своей позиции и тест о том, что впереди у нас 2024-2025 год, сможешь выйти на такой концерт, выдерживает очень небольшое количество людей. А что касается купаловцев беглых, вольных, как они себя там называли, то примут ли их нынешние купаловцы? Их было 12, сейчас две уважаемые народные артистки ушли из жизни. Сейчас, наверное, из старого состава 10 осталось. Примет их Ольга Валентиновна, примет их Тамара Васильевна?
Алена Сырова:
Это уже пусть они решают.
Ирина Дрига:
Вряд ли. Им на одной сцене, извините, сейчас просто не жить. Не существовать вместе. Потому что то, что вынес Купаловский театр, как его возрождали с первых кастингов, и как пришел этот молодой первый набор. А их травили в соцсетях. Извините, вряд ли это кто-то сейчас простит.
Кирилл Казаков:
Наши коллеги журналисты вернутся, придут. Сможем ли мы их принять?
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