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Эйсмонт о появлении Президента с автоматом: решил показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит

07 августа 2021 15:28
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Эйсмонт о появлении Президента с автоматом: решил показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит-1

Около 17 часов над толпой пролетел вертолет.

Эйсмонт о появлении Президента с автоматом: решил показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит-3
Эйсмонт о появлении Президента с автоматом: решил показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит-4

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: 
Президент принял немедленное решение показать им, не просто появившись где-то, не просто сидя во дворце в каком-то зале или у себя в кабинете – он был на месте. Он решил им показать раз и навсегда, что он здесь и он никуда не убежит. Он вышел вместе с младшим сыном, понятно, что и старшие сыновья всегда были рядом в этот период. Они вышли с оружием в руках, с этими автоматами, приземлились здесь на вертолете и вышли показать, что такого не было, нет и быть не может.

Эйсмонт о появлении Президента с автоматом: решил показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит-6

«Не думали, что он пойдёт прямо к нам». Как отреагировал ОМОН, когда Лукашенко вышел с автоматом, читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Дмитрий Лукашенко # Николай Лукашенко # Фотофакт

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