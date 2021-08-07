Эйсмонт о появлении Президента с автоматом: решил показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Президент принял немедленное решение показать им, не просто появившись где-то, не просто сидя во дворце в каком-то зале или у себя в кабинете – он был на месте. Он решил им показать раз и навсегда, что он здесь и он никуда не убежит. Он вышел вместе с младшим сыном, понятно, что и старшие сыновья всегда были рядом в этот период. Они вышли с оружием в руках, с этими автоматами, приземлились здесь на вертолете и вышли показать, что такого не было, нет и быть не может.