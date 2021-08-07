«Не думали, что он пойдёт прямо к нам». Вот как отреагировал ОМОН, когда Лукашенко вышел с автоматом

Алексей Ковалев, милиционер третьей оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома: Мы не думали, что он пойдет прямо к нам туда, но когда он начал подходить к нам именно, у многих ребят это вызвало в основном воодушевление.

Алексей Ковалев: Большинство сразу начало… Отток пошел, массовый отток, они начали отходить. Некоторая часть осталась. Они тоже были, наверное, в шоке на самом деле, потому что они этого не ожидали. Им писали, что его как бы нету, а он тут прямо к ним сам вышел. Человек 100-200 осталось, они подождали, пока он прямо к нам подойдет. Как он вышел за заборы – они просто побежали. Мы засмеялись тогда, нам это было смешно, что так они говорили – читаем тоже эти чаты, когда там они оскорбляют, говорят, что трус и так далее, а когда увидели – в глаза не могут сказать, взяли и побежали просто.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Ребята силовики. Все мы знаем, в каких условиях они работали в те времена. Без сна и без отдыха, полностью себя отдавая, такому дикому прессингу подвергались и они, и их семьи. И это был – они сами сейчас об этом всегда говорят – для них крайне важный момент. К ним вышел Главнокомандующий и показал, что он не будет руководить из кабинета, даже из штаба, что если нужно, он станет с ними в один ряд, впереди их и пойдет вместе с ними.

Алексей Ковалев:

Это вызвало у них моральную поддержку на самом деле. У нас всех тоже это вызвало, что Президент с нами, что он никуда не уйдет, как бы ни наговаривали, ни нагнетали обстановку, что он нас не предаст.