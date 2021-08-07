Игорь Сергеенко о попытках забастовок: люди убедились достаточно быстро, какие стоят «вожди» за этим

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не провоцируйте. Я уже это все пережил. Я это все пережил, переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Вот они: «Уходи!» Я сегодня ушел, что завтра?

– Завтра мы увидим, что будет завтра.

– Нет, ты мне скажи.

– Это выбор народа.

– Какой выбор? Я ушел, а не вы. Я ушел, что завтра – вы подумали?

Уже через несколько дней стало понятно – забастовки буксуют.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

«Гродно Азот» встал. БМЗ встал. МТЗ требует того-то» – такого плана. Поэтому надо было отделить зерна от плевел или мух от котлет и показать, что реально происходит, в том числе и самим заводчанам. Многие из них, условно говоря, читали о том, что происходит на предприятии, находясь в цеху. Человек на станке работает, к нему подходят: «Ты что, не знаешь, что ваш завод в стачке? – Какой стачке? – Ну, там кто-то объявил, что вы в стачке». Дальше следовало, как правило, пару крепких русских выражений в плане «не мешайте мне работать». На камеру перед проходными рисуются провокаторы. Рабочие не поддаются на пропаганду. Президент сбил эту волну в зародыше.