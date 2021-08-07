Николай Карпенков о марше протеста: сопровождаем, они доходят до микроавтобуса, им дали деньги, они тут же разошлись

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Пункт за пунктом кураторы мятежа идут по методичке Шарпа: женщины на коленях, самосожжения, инвалиды, пенсионеры. Сейчас уже понятно, что весь этот карнавал очень щедро оплачивался.