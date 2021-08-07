«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
История знает разные примеры поведения лидеров в экстремальных ситуациях. Самый яркий пример – Виктор Янукович, который сначала получил от Запада гарантии неприкосновенности, но затем сбежал из своей страны, бросив ее на растерзание.
И в тот день Telegram разрывался от сообщений – «Лукашенко в Турции», «Лукашенко в Эмиратах», «Лукашенко в России».
Алексей Ковалев, милиционер третьей оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Когда протестующие подходили, они как бы агитировали нас. Как они говорили: «Опустите щиты, перейдите на сторону народа». Якобы, как они говорили, ваш Президент сбежал из страны.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Для них это было самое главное. Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше – ну, наверное, дело было бы уже сделано.
Эйсмонт о появлении Президента с автоматом: решил показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит. Подробнее здесь.