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«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано»

07 августа 2021 15:27
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано»-1

История знает разные примеры поведения лидеров в экстремальных ситуациях. Самый яркий пример – Виктор Янукович, который сначала получил от Запада гарантии неприкосновенности, но затем сбежал из своей страны, бросив ее на растерзание.

«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано»-3

И в тот день Telegram разрывался от сообщений – «Лукашенко в Турции», «Лукашенко в Эмиратах», «Лукашенко в России».

«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано»-5

Алексей Ковалев, милиционер третьей оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Когда протестующие подходили, они как бы агитировали нас. Как они говорили: «Опустите щиты, перейдите на сторону народа». Якобы, как они говорили, ваш Президент сбежал из страны.

«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано»-7

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: 
Для них это было самое главное. Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше – ну, наверное, дело было бы уже сделано.

Эйсмонт о появлении Президента с автоматом: решил показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит. Подробнее здесь.

# Интернет # общество # Алексей Ковалев # Наталья Эйсмонт # Виктор Янукович # Фотофакт

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