«Им нужно было убедить людей, что Лукашенко срочно покинул Беларусь. Дальше дело было бы уже сделано»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

История знает разные примеры поведения лидеров в экстремальных ситуациях. Самый яркий пример – Виктор Янукович, который сначала получил от Запада гарантии неприкосновенности, но затем сбежал из своей страны, бросив ее на растерзание.

И в тот день Telegram разрывался от сообщений – «Лукашенко в Турции», «Лукашенко в Эмиратах», «Лукашенко в России».

Алексей Ковалев, милиционер третьей оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Когда протестующие подходили, они как бы агитировали нас. Как они говорили: «Опустите щиты, перейдите на сторону народа». Якобы, как они говорили, ваш Президент сбежал из страны.