«Его тело понимает». Почему некоторые парни выбирают женщин постарше?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Анна Мокиевец, сексолог-психолог:

Вы замечали, что некоторые парни, молодые люди выбирают всегда себе женщин постарше. Вот одна у него была спутница – даже в эстраде я о таком видела, слышала, читала – потом вторая старше его там на 20 лет, на 25. И здесь, мне кажется, как раз-таки работает, в первую очередь, возможно, и роли, но и тело работает. Об этом редко говорят. Мама ходит голая дома. Родители ходят и говорят о том, что он все равно ничего не понимает. Но его тело понимает. Оно может отреагировать на обнаженную маму. И он видит взрослую женщину.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Смотря в каком возрасте. Я тут не соглашусь. Когда у меня преподавали психологию, детскую психологию, нам говорили, что если ребенок к вам, допустим, зашел в душ, маленький ребенок, не стоит пугаться и прятаться, потому что ребенок должен причислить себя к определенному полу. Он должен увидеть: я как мама или я как папа. Какие поводки поведенческие должен перенимать. Анна Мокиевец:

Безусловно. Не нужно конечно там прятаться и говорить: «Не смотри на меня». Но родители ходят голые, они водят ребенка своего на нудистские пляжи, они водят ребенка в бани общественные, где маленькая девочка видит взрослые гениталии, разные гениталии.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Но девочку не водят в мужскую баню. А мальчика водят в женскую баню. Представляете, как это интересно. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это ужасно! В этом нет ничего интересного, когда мальчик в женской бане. Это психологическая травма. Анна Мокиевец:

В сексологии есть такое понимание, как сексологическая фиксация. Он может просто зафиксироваться на этом теле. Надежда Цыркун:

Абсолютно вы правы, коллега, вот абсолютно. Причем смотрите, как сейчас все разделилось: девочку не ведут в мужскую баню. А мальчика: «А что ему? А ему все равно. А до пяти лет пускай смотрит». Нет. У него очень трепетная душа, у него очень трепетное тело, он реагирует, у него этот образ запечатлевается. А вообще представьте, какой ужас.