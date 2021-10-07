«Его тело понимает». Почему некоторые парни выбирают женщин постарше?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Анна Мокиевец, сексолог-психолог:
Вы замечали, что некоторые парни, молодые люди выбирают всегда себе женщин постарше. Вот одна у него была спутница – даже в эстраде я о таком видела, слышала, читала – потом вторая старше его там на 20 лет, на 25. И здесь, мне кажется, как раз-таки работает, в первую очередь, возможно, и роли, но и тело работает.
Об этом редко говорят. Мама ходит голая дома. Родители ходят и говорят о том, что он все равно ничего не понимает. Но его тело понимает. Оно может отреагировать на обнаженную маму. И он видит взрослую женщину.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Смотря в каком возрасте. Я тут не соглашусь. Когда у меня преподавали психологию, детскую психологию, нам говорили, что если ребенок к вам, допустим, зашел в душ, маленький ребенок, не стоит пугаться и прятаться, потому что ребенок должен причислить себя к определенному полу. Он должен увидеть: я как мама или я как папа. Какие поводки поведенческие должен перенимать.
Анна Мокиевец:
Безусловно. Не нужно конечно там прятаться и говорить: «Не смотри на меня». Но родители ходят голые, они водят ребенка своего на нудистские пляжи, они водят ребенка в бани общественные, где маленькая девочка видит взрослые гениталии, разные гениталии.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Но девочку не водят в мужскую баню. А мальчика водят в женскую баню. Представляете, как это интересно.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это ужасно! В этом нет ничего интересного, когда мальчик в женской бане. Это психологическая травма.
Анна Мокиевец:
В сексологии есть такое понимание, как сексологическая фиксация. Он может просто зафиксироваться на этом теле.
Надежда Цыркун:
Абсолютно вы правы, коллега, вот абсолютно. Причем смотрите, как сейчас все разделилось: девочку не ведут в мужскую баню. А мальчика: «А что ему? А ему все равно. А до пяти лет пускай смотрит». Нет. У него очень трепетная душа, у него очень трепетное тело, он реагирует, у него этот образ запечатлевается. А вообще представьте, какой ужас.
Анна Мокиевец:
Есть, допустим, нудистские пляжи. Вы были когда-нибудь? Там очень много детей. Там прямо родители приходят со своими детьми, и они все голые. И вот, то что вы говорите о том, что не нужно прятаться, нужно приобщаться, показывать, что он человек – мальчик или девочка. Дети сами проявляют интерес. В саду, например.
Надежда Цыркун:
Как в анекдоте.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И какое это имеет отношение к неравным бракам?
Анна Мокиевец:
Фиксация сильнейшая происходит, и мужчина возбуждается только от взрослого тела. Он может влюбляться в молодую девушку, но сексом он хочет заниматься только со взрослой.
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