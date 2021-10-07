«Это не связано с половыми аспектами». Семейный психолог рассказал, когда возникает душевная близость

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Что же такое душевная близость? Андрей, мы все во внимании.

Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии:

Если я попробую воспользоваться терминологией, то станет еще более непонятно. Алена Родовская:

Давайте по-простому, чтобы все поняли. Андрей Туровец:

По-простому, душевная близость – это и эмоционально-чувственная сонастройка людей, и сонастройка интересов, и наличие уважения и доверия. Вот это мы так условно называем душевной близостью.

Алена Родовская:

А за какой период она складывается, сколько нужно времени? Там месяц, два, три, год? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Она, наверное, либо есть, либо нет? Андрей Туровец:

Она может возникнуть мгновенно, и на нее можно настроиться. Это не очень популярная тема в среде научных психологов и в среде специалистов, например, сексологического профиля. Я как бы ничего личного. Потому что бывает так, что это не связано с половыми аспектами. Например, душевная близость же может возникнуть между людьми и посторонними, и в одной семье. Мы понимаем, что там папа-дочь, мама-сын. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Не то ли это, как, термин используют, «родственные души». Когда общаешься и кажется, что ты давно знал человека?