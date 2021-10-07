«Это не связано с половыми аспектами». Семейный психолог рассказал, когда возникает душевная близость
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что же такое душевная близость? Андрей, мы все во внимании.
Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии:
Если я попробую воспользоваться терминологией, то станет еще более непонятно.
Алена Родовская:
Давайте по-простому, чтобы все поняли.
Андрей Туровец:
По-простому, душевная близость – это и эмоционально-чувственная сонастройка людей, и сонастройка интересов, и наличие уважения и доверия. Вот это мы так условно называем душевной близостью.
Алена Родовская:
А за какой период она складывается, сколько нужно времени? Там месяц, два, три, год?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Она, наверное, либо есть, либо нет?
Андрей Туровец:
Она может возникнуть мгновенно, и на нее можно настроиться. Это не очень популярная тема в среде научных психологов и в среде специалистов, например, сексологического профиля. Я как бы ничего личного. Потому что бывает так, что это не связано с половыми аспектами.
Например, душевная близость же может возникнуть между людьми и посторонними, и в одной семье. Мы понимаем, что там папа-дочь, мама-сын.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не то ли это, как, термин используют, «родственные души». Когда общаешься и кажется, что ты давно знал человека?
Андрей Туровец:
В каком-то смысле, можно сказать, и так. И когда это совпадает с еще семейным укладом, семейным устройством, вот это вещь или это событие, это явление, которое терпит очень большую разницу в возрасте.
А вот другие аспекты соединения часто не терпят большую разницу в возрасте. Если это только сексуально-эротическая близость. Если это финансовые вопросы, если это вопросы культурно-образовательные, вот тут трещины могут быстро побежать в этом союзе. А при отсутствии душевной близости конечно мы ждем развод.
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