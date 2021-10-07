«Меня должны были повесить». Эта женщина бежала в Беларусь, спасая свою жизнь. Вот что она рассказала

Новости Беларуси. Центр для беженцев работает в Гомельской области. Сегодня там находятся 17 постояльцев. Это граждане Ирана, Ирака, Сомали, Конго, Украины и Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в области проживают три десятка иностранцев, ищущих убежище. У каждого своя судьба и путь бегства от войны, голода, нищеты или других жизненных обстоятельств. Все они находятся в ожидании рассмотрения дел о получении статуса беженца. Среди них и иранка Марзя с сыном Сино. Они бежали в Беларусь, спасая свои жизни. На родине из-за религиозных убеждений женщине грозила смерть.