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«Меня должны были повесить». Эта женщина бежала в Беларусь, спасая свою жизнь. Вот что она рассказала

07 октября 2021 18:05
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Новости Беларуси. Центр для беженцев работает в Гомельской области. Сегодня там находятся 17 постояльцев. Это граждане Ирана, Ирака, Сомали, Конго, Украины и Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Всего в области проживают три десятка иностранцев, ищущих убежище. У каждого своя судьба и путь бегства от войны, голода, нищеты или других жизненных обстоятельств. Все они находятся в ожидании рассмотрения дел о получении статуса беженца. Среди них и иранка Марзя с сыном Сино. Они бежали в Беларусь, спасая свои жизни. На родине из-за религиозных убеждений женщине грозила смерть.  

«Меня должны были повесить». Эта женщина бежала в Беларусь, спасая свою жизнь. Вот что она рассказала-1

Марзя Энаджафи, гражданка Ирана:
Меня зовут Марзя. Я не могла больше терпеть исламское государство. Я приняла христианство и была вынуждена уехать из Ирана. Иран – это исламское государство, и за смену религии меня должны были повесить.  

Как женщина оказалась в Беларуси, кто помогал и сколько стоила эта помощь? Истории людей, пожелавших найти спокойную жизнь в Беларуси. Репортаж из центра для беженцев смотрите в итоговой программе «Неделя» на СТВ уже в это воскресенье, 10 октября.  

# Беженцы

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