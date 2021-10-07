«Им так комфортно». Сексолог рассказала, почему мужчины выбирают себе девушек помоложе
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Аня, скажите, пожалуйста, почему мужчины выбирает, чем старше становятся, все младше и младше себе по возрасту спутницу?
Анна Мокиевец, сексолог-психолог:
Я думаю, что это явно не связано с сексологией. Здесь больше про то, что… Ко мне тоже приходят девушки, они моложе, молодые девушки. И у них запросы про то, что «я хочу себе обеспеченного мужчину». Естественно 18-19-летний Костя редко бывает обеспеченным.
Алена Родовская:
Но, у него еще вся жизнь впереди, образование получать, карьеру строить.
Анна Мокиевец:
Да. 35-летний там Константин, Вася и Федор. Я говорю: «Ты понимаешь, что это зависимые отношения? Ты уже изначально хочешь быть зависима».
И чаще всего у этих девушек в истории такие семьи. Мама была зависима. Созависимые отношения, и им так комфортно. И здесь не про осознанный выбор, просто там понятно все, как там будет.
Алена Родовская:
То есть у нее сформировалась своя модель?
Анна Мокиевец:
Да, шаблон поведения родительский. И мужчины. Естественно, не все мужчины будут тоже там с 18-летней девочкой или с 25-летней, с разницей в 15 лет. Некоторые скажут: «Нет, я так не хочу. Такую ответственность. Зачем мне это?»
А у мужчин, у которых тоже определенный шаблон поведения, таких девушек выбирают. Им удобно. Он говорит о том, что «у меня крупный бизнес, у меня дорогая машина, у меня молодая девушка».
Алена Родовская:
То есть ему нужна трофейная жена, по большому счету?
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Он ее покупает.
Анна Мокиевец:
Она на это идет, ей тоже удобно.
Алена Родовская:
А девочка должна понимать, что через пару лет, когда в его глазах молодость закончится, он купит себе новую.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мужчина выбирает женщину помоложе, чтобы не завоевывать умную, самодостаточную, успешную женщину.
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