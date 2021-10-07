Разницы нет – ему 45 или 25. Психолог о сексуальных кризисах

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Анна Мокиевец, сексолог-психолог:

Я вот думаю о том, что разницы вообще нет, какой возраст. У всех пар есть кризисы, и сексуальные кризисы в том числе. Вы думаете, если им по 25 лет, у них нет сексуального кризиса? Они уже там пять лет вместе. Ко мне приходят девушки, и говорят о то, что «Меня не хочет мой парень. Что делать?» Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Выгоняй.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

А она его любит. Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии:

Зачем так радикально? Анна Мокиевец:

Вот все хорошо, а только в сексе проблемы. И разницы нет – ему 45 или ему 25. Алена Родовская:

Значит он любит кого-то там на стороне. Ну что вы говорите. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Нет, она имеет в виду, что есть кризисы, есть периоды просто, когда наступают эти кризисы. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Когда люди привыкают. Надежда Цыркун:

Но наш организм абсолютно честен. И вот если он не хочет, он и не может. Вот к специалистам идут, когда хотят, но не получается.

Алена Родовская:

Надежда, вы знаете, сколько я раз передумывала? То я люблю, то не люблю. Надежда Цыркун:

Но организм закрывается просто. Но организм не может активно реагировать. Анна Мокиевец:

Есть же еще тело. Тело оно реагирует. Есть голова. Но допустим, например, я вижу красивую машину, и мне очень хочется. Я же не разобью ее, не угоню ее. Надежда Цыркун:

Я думала, вы скажете: «Вижу красивого мужчину и сейчас прямо его: раз»! Анна Мокиевец:

То же самое и с мужчиной. Тело реагирует. У мужчины тело реагирует по 11 раз в день. Вот просто в течение дня он видит там красивую девушку. Надежда Цыркун:

Или не реагирует, что очень обидно. Вот она к нему и душевно, она ему и супчика, она и моложе. Алена Родовская:

Вот когда крутанет хвостом, вот тогда и вспоминай.