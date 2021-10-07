Разницы нет – ему 45 или 25. Психолог о сексуальных кризисах

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Анна Мокиевец, сексолог-психолог:
Я вот думаю о том, что разницы вообще нет, какой возраст. У всех пар есть кризисы, и сексуальные кризисы в том числе. Вы думаете, если им по 25 лет, у них нет сексуального кризиса? Они уже там пять лет вместе. Ко мне приходят девушки, и говорят о то, что «Меня не хочет мой парень. Что делать?»
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Выгоняй.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
А она его любит.
Андрей Туровец, семейный психолог, директор центра семейной психологии:
Зачем так радикально?
Анна Мокиевец:
Вот все хорошо, а только в сексе проблемы. И разницы нет – ему 45 или ему 25.
Алена Родовская:
Значит он любит кого-то там на стороне. Ну что вы говорите.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нет, она имеет в виду, что есть кризисы, есть периоды просто, когда наступают эти кризисы.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Когда люди привыкают.
Надежда Цыркун:
Но наш организм абсолютно честен. И вот если он не хочет, он и не может. Вот к специалистам идут, когда хотят, но не получается.
Алена Родовская:
Надежда, вы знаете, сколько я раз передумывала? То я люблю, то не люблю.
Надежда Цыркун:
Но организм закрывается просто. Но организм не может активно реагировать.
Анна Мокиевец:
Есть же еще тело. Тело оно реагирует. Есть голова. Но допустим, например, я вижу красивую машину, и мне очень хочется. Я же не разобью ее, не угоню ее.
Надежда Цыркун:
Я думала, вы скажете: «Вижу красивого мужчину и сейчас прямо его: раз»!
Анна Мокиевец:
То же самое и с мужчиной. Тело реагирует. У мужчины тело реагирует по 11 раз в день. Вот просто в течение дня он видит там красивую девушку.
Надежда Цыркун:
Или не реагирует, что очень обидно. Вот она к нему и душевно, она ему и супчика, она и моложе.
Алена Родовская:
Вот когда крутанет хвостом, вот тогда и вспоминай.
Надежда Цыркун:
Не факт. Потому вот, знаете, именно прояснение того, что ты ждешь от человека, и какую задачу решаешь, достигается пониманием честности каждого человека. Если я честен, то мое тело правильно реагирует. А если я начинаю вот как-то там измышлять что-то, оно правильно встает в ступор и говорит: «Не буду, не хочу и не надо».
«Им так комфортно». Сексолог рассказала, почему мужчины выбирают себе девушек помоложе – подробнее здесь.