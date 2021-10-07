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Вадим Боровик: сегодня прорабатывают наши парламентарии возможность введения такого понятия, как «иноагент»

07 октября 2021 17:40
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Новости Беларуси. Ситуация, развернувшаяся вокруг «Комсомольской правды в Беларуси» и неоднозначной публикации, обсуждается и в экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь, мягко говоря, заметка бросила тень на репутацию всего издания. Однако его история неоднократно фиксировала факты открытой русофобии, а материалы приобретали образ агитлистков революции. Ситуация с «Комсомольской правдой» – это живой пример, когда неоднозначная игра с заголовками может обернуться баном в системе средств массовой информации.  

Вадим Боровик: сегодня прорабатывают наши парламентарии возможность введения такого понятия, как «иноагент»-1

Вадим Боровик, политолог:
Ни в одной стране мира вам никто не разрешит расшатывать политическую систему. Посмотрите на США, они собственного президента заткнули, никакой демократии. Как только видят угрозу национальной безопасности, своим интересам, они очень жестко действуют в отношении любого издания. Они первые в Америке придумали понятие «иностранный агент». Это их изобретение. Мы, Россия, Беларусь, за ними следуем. Сегодня прорабатывают и наши парламентарии возможность введения такого понятия, как «иноагент». А Россия уже давно это применяет. Поэтому нам не надо здесь оглядываться и переживать, что мы где-то в меньшей степени демократичны, чем другие государства. Предупреждение либо ограничение работы сайта издания осуществлялось исключительно в рамках белорусского законодательства. Мы в деятельность российских регуляторных органов не вмешиваемся, мы с уважением относимся к их решениям, поэтому, думаю, никоим образом эти решения в отношении «Комсомольской правды» не повлияют на наши стратегические отношения.  

Боровик о «Комсомолке»: не надо искажать факты, уважайте действующую власть, белорусов. Читайте здесь.

# СМИ Беларуси # общество # Вадим Боровик # Фотофакт

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