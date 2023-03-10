В Витебске разработали логотип из цветов к Году мира и созидания

Цветочный логотип к Году мира и созидания разработали в Витебске. В теплицах к солнцу уже тянется рассада растений, которые будут использованы для реализации задумок флористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромный цветник разместится рядом с Летним амфитеатром. Его эскиз уже разработан, и ландшафтные дизайнеры ждут, когда вместо снежного ковра в Витебске можно будет застелить живой, цветочный. В 2023 году улицы Витебска украсит более миллиона растений. Первые морозостойкие сорта начнут высаживать в апреле.