Прямой эфир

В Витебске разработали логотип из цветов к Году мира и созидания

10 марта 2023 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цветочный логотип к Году мира и созидания разработали в Витебске. В теплицах к солнцу уже тянется рассада растений, которые будут использованы для реализации задумок флористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске разработали логотип из цветов к Году мира и созидания-1

Огромный цветник разместится рядом с Летним амфитеатром. Его эскиз уже разработан, и ландшафтные дизайнеры ждут, когда вместо снежного ковра в Витебске можно будет застелить живой, цветочный. В 2023 году улицы Витебска украсит более миллиона растений. Первые морозостойкие сорта начнут высаживать в апреле.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Год мира и созидания # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: беспредела с ценами в Беларуси не допустят
10 марта 2023 08:58

Лукашенко: беспредела с ценами в Беларуси не допустят

Уже 8-й год эта белоруска патрулирует улицы Минска. Она призналась, почему выбрала такую профессию
10 марта 2023 08:17

Уже 8-й год эта белоруска патрулирует улицы Минска. Она призналась, почему выбрала такую профессию

В Беларуси начались работы по весеннему благоустройству. Что изменится в Минске?
10 марта 2023 07:44

В Беларуси начались работы по весеннему благоустройству. Что изменится в Минске?