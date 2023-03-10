Лукашенко: беспредела с ценами в Беларуси не допустят

Цены должны быть справедливыми, беспредела не допустим, сказал Александр Лукашенко в пятницу, 10 марта, на заседании Совмина, пишет БЕЛТА.

Президент потребовал особое внимание уделить борьбе с инфляцией. По его словам, всплеска цен допускать нельзя – это главный вопрос для людей. Любыми способами коридор нужно держать в районе семи процентов, это красная линия. В противном случае меры будут приниматься самые жесткие, сказал Александр Лукашенко, обращаясь к правительству.

Президент также обратил внимание на ассортимент в магазинах. Всего должно быть в достатке, в приоритете – белорусского производства.

Белорусский лидер потребовал безоговорочно выполнять все соцобязательства по повышению уровня жизни населения. Это социальный контракт власти с народом, сказал Лукашенко.