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Лукашенко: беспредела с ценами в Беларуси не допустят

10 марта 2023 08:58
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Цены должны быть справедливыми, беспредела не допустим, сказал Александр Лукашенко в пятницу, 10 марта, на заседании Совмина, пишет БЕЛТА. 

Президент потребовал особое внимание уделить борьбе с инфляцией. По его словам, всплеска цен допускать нельзя – это главный вопрос для людей. Любыми способами коридор нужно держать в районе семи процентов, это красная линия. В противном случае меры будут приниматься самые жесткие, сказал Александр Лукашенко, обращаясь к правительству. 

Президент также обратил внимание на ассортимент в магазинах. Всего должно быть в достатке, в приоритете – белорусского производства. 

Белорусский лидер потребовал безоговорочно выполнять все соцобязательства по повышению уровня жизни населения. Это социальный контракт власти с народом, сказал Лукашенко. 

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко

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