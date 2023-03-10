«Молодых людей интересует их профессия». В Полоцком университете провели «Зачётный разговор»

Новости Беларуси. Полоцкий государственный университет поддержал информационно-просветительский проект «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикером выступил председатель республиканской общественной организации «Белая Русь». Олег Романов – бывший ректор этого вуза, потому диалог со студентами получился особенным. Круг тем обширный. От вопросов, касающихся преподавательской деятельности, ведь многим из тех, кто был в аудитории, в будущем самим предстоит воспитывать подрастающие поколения, до ситуации в экономике и в обстановке на внешнем контуре.

Не обошли вниманием и вопрос образования новой партии, инициатором создания которой выступила «Белая Русь».

Антон Воробей, студент Полоцкого государственного университета имени Е. Полоцкой:

«Зачетный разговор» – это уже давно известная форма открытого диалога, которая позволяет нам, молодежи, задать волнующие вопросы представителям не только власти, но и СМИ, медиапространства. Это, конечно, и обстановка, если мы берем систему образования, с новыми экзаменами. Это просто какие-то личные волнующие вопросы любого молодого человека.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Студентов в основном интересовали вопросы, касающиеся педагогической работы, потому что я встречался со студентами педагогического университета. Их волновало становление педагога, какие качества важны для педагога, как прийти к тому, чтобы было взаимодействию между учеником и наставником. Я думаю, что это всегда так, когда молодых людей интересует их профессия, в чем они собираются себя реализовать.