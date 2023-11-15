Дзермант: в каждой партии Беларуси должна быть некая структура, следящая за чистотой рядов

Алексей Дзермант, политолог:

Вот с одной стороны, мы видим проявления эти мерзкие коррупции. Притом что надо посмотреть, где эти коррупционеры, что они. Может, тоже участвуют активисты каких-нибудь движений, партий. Это еще нужно выяснить. Это первое. И второе. Когда Президент встречался с лидерами партий, он говорил: вы не должны замыкаться сами в себе. То есть нужно привлекать и профессионалов, и авторитетных людей, и людей, ну, я сказал бы, идейных. И вот предложение такое: в каждой партии, по сути, должен быть внутренний самоконтроль. Некая структура, которая должна следить за «чистотой» рядов. Вот такая внутренняя, если угодно, контрразведка. Чтобы не предатель, не нувориш, не коррупционер, не попал туда и не дискредитировал потом эту партию. Вот я предлагаю над этим серьезно задуматься. И возглавлять эти структуры должны настоящие идейные люди и бессребреники, которых нельзя купить. И их мнение тоже нужно учитывать в партийном строительстве. Механизмы внутреннего самоконтроля в каждой партии, мне кажется, должны быть.

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