Григорий Азарёнок: Ситуация очень опасная. Бой неизбежен

Григорий Азарёнок, СТВ:

Ситуация очень опасная. Говоря политологическим языком: мы живём в катастрофе! Мир модерна, который существовал до 1991 года. Он рухнул тогда. Дальше был последний предсмертный всплеск – разрушение СССР, и они немножко «пожрали». Но мы сейчас живём в катастрофе. Ситуация чрезвычайно опасная. Президент говорил совсем недавно: Украина это еще цветочки. И правильно сказал, по-моему, вчера Владимир Рудольфович Соловьев: Нам тесно вдвоём в этом мире – злу и добру. Великой России и поганому Западу. Они пытаются заполнить собой всё и бой неизбежен. В какой форме будет этот бой? Но все к нему должны быть готовы.

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