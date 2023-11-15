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Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам

15 ноября 2023 18:20
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Новости Беларуси. В этом году городской поселок Октябрьский в гомельской области заметно преобразился. Райцентр, где живут 7 тысяч человек, попал под программу комплексного благоустройства. Она коснулась более чем 130 объектов. Проделанную работу уже 18 ноября смогут оценить гости областного праздника тружеников села «Дожинки-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам-1

Татьяна Алисевич родом из Октябрьского района. Завершив спортивную карьеру, трехкратная победительница Кубка Европы по легкоатлетическому многоборью вернулась на малую Родину. Свой поселок любит от всей души и гордится его развитием.

Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам-4

Татьяна Алисевич, трехкратная победительница Кубка Европы по легкой атлетике (многоборье):
В детстве мы и не мечтали об этом, что у нас такой зал будет, тут такая чистота идеальная. Я объездила весь мир и свой Октябрьский ассоциирую с Голландией. Почему с Голландией? Потому что сейчас цветов много и все на велосипедах.

Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам-7

Вместе с супругом Владимиром Мастепановым, экс-рекордсменом Беларуси по десятиборью, сменили столицу на глубинку, чтобы развивать местный спорт. Теперь для этого созданы все условия: в детско-юношеской школе отремонтировали бассейн и зал для борьбы. В следующем году после реконструкции откроется стадион. И это лишь небольшая доля тех преображений, которые охватили Октябрьский.

Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам-10

Поселок был выбран столицей областных «Дожинок» и попал под программу комплексного благоустройства. Она коснулась более 130 объектов. В Центральной районной больнице закончили ремонт первого этажа и купили новое оборудование.

Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам-13

Надежда Нестеренко, жительница городского поселка Октябрьский:
Заходишь в помещение, сразу видно: чистое, аккуратное здание. Новое, современное, просторное. На каждом кабинете написано азбукой Брайля, они все оснащены очень хорошо.

Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам-16

Довольны как пациенты, так и медперсонал. В 2023 году штат учреждения пополнится 17 молодыми специалистами.

Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам-19

Дарья Тимошенко, фельдшер Октябрьской центральной районной больницы:
При выборе профессии было решено, что я буду брать целевое направление, так как хотела здесь отрабатывать.

Установлены новые въездные знаки, отремонтированы дороги и коммуникации, новыми красками заиграли фасады учреждений образования, культуры и санитарной службы. К празднику тружеников села райцентр готовится основательно.

Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам-22

Анна Корольчук, корреспондент:
Заметно преобразился и жилфонд, в поселке отремонтировано более 30 домов. Сейчас завершается строительство новой пятиэтажки на 38 квартир. Здесь будет арендное и социальное жилье. Заселение планируется до конца этого года.

Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам-25

Фасад дома украсили муралом герою Советского Союза и первому из партизан Федору Павловскому. Самые масштабные изменения охватили центральную часть поселка, реконструировали главную площадь и парк. Теперь в нем есть не только зона отдыха, но и Аллея героев, которую торжественно откроют в эту субботу, 18 ноября. Появится и первый в районе многофункциональный спортивно-игровой комплекс.

Более 130 объектов благоустроили в Октябрьском накануне областных «Дожинок»

В следующем году новая инфраструктура Октябрьского района также порадует гостей Республиканского фестиваля фольклорного искусства «Берегиня».

# Дожинки # общество # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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