Много цветов, и люди на велосипедах. Вот почему гомельский Октябрьский многим так напоминает Амстердам

Новости Беларуси. В этом году городской поселок Октябрьский в гомельской области заметно преобразился. Райцентр, где живут 7 тысяч человек, попал под программу комплексного благоустройства. Она коснулась более чем 130 объектов. Проделанную работу уже 18 ноября смогут оценить гости областного праздника тружеников села «Дожинки-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Алисевич родом из Октябрьского района. Завершив спортивную карьеру, трехкратная победительница Кубка Европы по легкоатлетическому многоборью вернулась на малую Родину. Свой поселок любит от всей души и гордится его развитием.

Татьяна Алисевич, трехкратная победительница Кубка Европы по легкой атлетике (многоборье):

В детстве мы и не мечтали об этом, что у нас такой зал будет, тут такая чистота идеальная. Я объездила весь мир и свой Октябрьский ассоциирую с Голландией. Почему с Голландией? Потому что сейчас цветов много и все на велосипедах.

Вместе с супругом Владимиром Мастепановым, экс-рекордсменом Беларуси по десятиборью, сменили столицу на глубинку, чтобы развивать местный спорт. Теперь для этого созданы все условия: в детско-юношеской школе отремонтировали бассейн и зал для борьбы. В следующем году после реконструкции откроется стадион. И это лишь небольшая доля тех преображений, которые охватили Октябрьский.

Поселок был выбран столицей областных «Дожинок» и попал под программу комплексного благоустройства. Она коснулась более 130 объектов. В Центральной районной больнице закончили ремонт первого этажа и купили новое оборудование.

Надежда Нестеренко, жительница городского поселка Октябрьский:

Заходишь в помещение, сразу видно: чистое, аккуратное здание. Новое, современное, просторное. На каждом кабинете написано азбукой Брайля, они все оснащены очень хорошо.

Довольны как пациенты, так и медперсонал. В 2023 году штат учреждения пополнится 17 молодыми специалистами.

Дарья Тимошенко, фельдшер Октябрьской центральной районной больницы:

При выборе профессии было решено, что я буду брать целевое направление, так как хотела здесь отрабатывать. Установлены новые въездные знаки, отремонтированы дороги и коммуникации, новыми красками заиграли фасады учреждений образования, культуры и санитарной службы. К празднику тружеников села райцентр готовится основательно.

Анна Корольчук, корреспондент:

Заметно преобразился и жилфонд, в поселке отремонтировано более 30 домов. Сейчас завершается строительство новой пятиэтажки на 38 квартир. Здесь будет арендное и социальное жилье. Заселение планируется до конца этого года.