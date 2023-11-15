Никита Рачиловский: «Пока патриот не будет воспитывать патриота, мы ни к чему не придём»

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Всебелорусская молодежная стройка, где мы реконструировали «Хатынь», часть работ была в «Брестской крепости», и нужно отметить, что это большая работа по сохранению исторической памяти. Но я был свидетелем, когда преподаватель определенного исторического факультета солидного вуза, который находится в Минске, сказал молодой девушке-историку, что это не сохранение исторической памяти, это краеведение, туризм. То есть будет проходить туризм – пусть сканируют QR-код. То есть мы сделали «Хатынь», мы работаем с «Брестской крепостью» – это не сохранение исторической памяти, по их мнению, туризм. Зато Ягайло, Гедимин – это их все. На это нужно обратить внимание. Пока мы эти чистки не проведем, пока патриот не будет воспитывать патриота, мы ни к чему не придем.

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