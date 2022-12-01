Дзермант: «Мы ожидаем и готовы дать отпор возможному нападению в виде диверсионного акта, серии террористических актов»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим конфликт между отрядами наемников, убийц культуры и Великую Евразию. В гостях политолог Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, СТВ:

Как вам то, что сказал Президент про уровень угроз на данный момент для нашего государства?

Алексей Дзермант, политолог:

Угрозы серьезные, хотя некритичные пока еще, дай бог, чтобы этого не произошло, но, к сожалению, нужно говорит как есть. Угрозы действительно серьезнейшие, мы ожидаем и готовы дать отпор возможному нападению в виде диверсионного акта, серии террористических актов. Об этом говорил и Президент, и председатель КГБ. Все руководство силового блока об этом говорит уже достаточно давно, чтобы наши люди понимали уровень угроз, чтобы никто не мог застать нас врасплох. Григорий Азаренок:

Но и с той стороны не стесняются. Как сказал Президент, открыто призывают нападать, делать провокации и так далее.