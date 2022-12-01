Дзермант: «Мы ожидаем и готовы дать отпор возможному нападению в виде диверсионного акта, серии террористических актов»
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим конфликт между отрядами наемников, убийц культуры и Великую Евразию. В гостях политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как вам то, что сказал Президент про уровень угроз на данный момент для нашего государства?
Алексей Дзермант, политолог:
Угрозы серьезные, хотя некритичные пока еще, дай бог, чтобы этого не произошло, но, к сожалению, нужно говорит как есть. Угрозы действительно серьезнейшие, мы ожидаем и готовы дать отпор возможному нападению в виде диверсионного акта, серии террористических актов. Об этом говорил и Президент, и председатель КГБ. Все руководство силового блока об этом говорит уже достаточно давно, чтобы наши люди понимали уровень угроз, чтобы никто не мог застать нас врасплох.
Григорий Азаренок:
Но и с той стороны не стесняются. Как сказал Президент, открыто призывают нападать, делать провокации и так далее.
Алексей Дзермант:
Там готовятся инфраструктура, боевики, не скажу, что там их огромное количество, но тем не менее, наверное, десятки, возможно, сотни. Для провокаций – вполне. Мы помним страшные кадры во время Чеченской войны: нападение на Буденновск, нападение на Дагестан. Сотня, другая боевиков, но мы видели, какой кошмар творился, сколько приходилось разбираться со всем этим. Главное в любом терроризме – это вызвать шок у людей, ступор государственной системы, понадеяться, что вдруг там остались какие-то еще недобитки, они поднимут восстание. Расчет на это – на шоковое состояние нашего общества и на возможную провокацию госсистемы, чтобы она не справилась с этим вызовом. Но мы все это понимаем, готовимся. Поэтому людям говорим откровенно.
Алексей Дзермант:
Прошло то время, когда мы самоуспокоением занимались, что все нормально, все хорошо. Нет. Здесь нужно, чтобы каждый на своем месте понимал, что мы сейчас все одна семья. И все должны заботиться, чтобы в нашем доме было спокойно, мирно и безопасно. Да, есть специально обученные люди, военные, силовики, спецслужбы, это их работа. Но понимаете, никакая армия не будет успешной, если она не будет чувствовать за собой поддержку людей, народа, населения. Поэтому мы рассказываем, от чего они нас защищают. От какой беды, от какого шока, от какой крови они защищают и предотвращают все это. Естественно, мы должны отвечать тем же: помогать, поддерживать, если надо, где-то указывать на террористов-диверсантов, которые где-то еще спрятались, скрылись, все это вскрывать. Чем больше мы вскроем этих спящих ячеек, тем безопаснее будет наша жизнь.
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