Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим конфликт между отрядами наемников, убийц культуры и Великую Евразию. В гостях политолог Алексей Дзермант.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим конфликт между отрядами наемников, убийц культуры и Великую Евразию. В гостях политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы видим, сейчас это расцвело пышным цветом. Эти ролики, когда отрезают голову серпом и вспоминают некого нашего украинского бога, «який вийде з дніпровських круч». Кого утопили в днепровской круче? Демона Перуна. Когда эти ролики – ведьмы приходят, поют песню «младший лейтенант, мальчик молодой, не забудь пакет с собой». Коктейль, слезы москальской мамки – что-нибудь такое. Бургер «Ножки Колорадо». Повсеместный культ смерти. И мы видим, что он распространяется и на Запад, они это начинают как-то подхватывать, впитывать в себя. Может, это для них что-то близкое?
Алексей Дзермант, политолог:
Я думаю, да. Притом, что они пытаются играть на теневых архетипах, сторонах украинской культуры, но все это есть. Гоголь об этом писал. Все эти панночки, Вии, черти. Это все, конечно, живет где-то глубоко в народном сознании. Они прибиваются, когда украинцы становятся частью большого движения к чему-то светлому, большому, небесному, божественному.
Григорий Азаренок:
Когда птица-тройка гоголевская летит.
Алексей Дзермант:
Они становятся частью нашего триединого народа, который становится флагманом развития человечества. Мы идем к чему-то светлому и действительно великому. А когда украинцев отрезают от нашей души, сущности, они идут вниз, куда-то в инферно, в ад, и там возрождаются бесы и демоны. И они пытаются на этом играть. Темные силы бывают сильны. Мы знаем, что враг рода человеческого – это серьезная сила, где нужно максимально объединить все усилия для борьбы с этим. Поражение именно поэтому неизбежно. На крови, на смерти, на насилии ничего хорошего не построишь. Поэтому рухнул нацизм со всеми этими культами смерти, черепами, костями. И когда сейчас украинские нацисты следуют тому же, они все равно к этому придут. Вопрос только: какой ценой будет добыта эта победа, пробудятся ли внутри Украины, украинцев здоровые силы? Конечно, пробудятся. Все равно это часть нашего народа. Это мы, просто нужно помочь исцелить души этих людей. Это, конечно, болезненно все происходит.
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