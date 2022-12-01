Ведьмы поют «младший лейтенант», слёзы москальской мамки. Азарёнок и Дзермант о культе смерти среди украинцев

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы видим, сейчас это расцвело пышным цветом. Эти ролики, когда отрезают голову серпом и вспоминают некого нашего украинского бога, «який вийде з дніпровських круч». Кого утопили в днепровской круче? Демона Перуна. Когда эти ролики – ведьмы приходят, поют песню «младший лейтенант, мальчик молодой, не забудь пакет с собой». Коктейль, слезы москальской мамки – что-нибудь такое. Бургер «Ножки Колорадо». Повсеместный культ смерти. И мы видим, что он распространяется и на Запад, они это начинают как-то подхватывать, впитывать в себя. Может, это для них что-то близкое?

Алексей Дзермант, политолог:

Я думаю, да. Притом, что они пытаются играть на теневых архетипах, сторонах украинской культуры, но все это есть. Гоголь об этом писал. Все эти панночки, Вии, черти. Это все, конечно, живет где-то глубоко в народном сознании. Они прибиваются, когда украинцы становятся частью большого движения к чему-то светлому, большому, небесному, божественному.

Григорий Азаренок:

Когда птица-тройка гоголевская летит.