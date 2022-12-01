«Без России вас будут резать либо персы, либо турки». Что сейчас происходит с Арменией?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим конфликт между отрядами наемников, убийц культуры и Великую Евразию. В гостях политолог Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
С вами хотел бы еще обсудить прошедший саммит ОДКБ и не совсем понятное поведение некоторых союзников – этот скандал, который устроила Армения. Мы сейчас не говорим ничего плохого об армянском народе, очень близком по вере, по духу, по общей истории. Но этот отказ подписывать декларацию итоговую и все остальное… Неужели не понимают, что без России вас будут резать либо персы, либо турки? Так исторически сложилось.
Алексей Дзермант, политолог:
Армения, конечно, находится в сложной ситуации. Где-то я руководство страны понимаю, потому что ситуация назревала десятилетиями, а сейчас приходится это все разгребать. Но как? Мы видим попытку снова привлечь западные силы для разрешения конфликта, чтобы, возможно, этим немножко поторговаться, чтобы Россия сильнее включилась или стала более армянские интересы отстаивать.
Григорий Азаренок:
Сначала Запад провоцирует конфликт, потом Россию кидают: все, помогайте, спасайте. А мы говорим: хорошо, давайте, надо выполнить те условия ноябрьских соглашений, которые были зафиксированы в Москве. Нет, все, давайте воевать с Азербайджаном и с Турцией!
Алексей Дзермант:
Понятно, эта игра ничем хорошим не закончится прежде всего для самой Армении. Рано или поздно придется пойти на те условия, которые уже были заключены в трехстороннем формате. Понятно, что, скорее всего, придется признавать территориальную целостность Азербайджана, но сейчас главное – это сражаться за права армян, которые там находятся.
Григорий Азаренок:
И Азербайджан обязался гарантировать.
Алексей Дзермант:
А гарантом этого являются российские миротворцы. Сейчас уже не до того, чтобы рассказывать про великую Армению, которая пойдет дальше на Восток. Нет, сейчас нужно закрепить статус-кво и обеспечить безопасность армянского государства и армян, которые проживают в Карабахе. Россия готова это делать. Она готова содействовать тому, чтобы Азербайджан на это все пошел, но здесь нужно где-то и гордыню смерить, а где-то реалистично посмотреть на вещи.
Григорий Азаренок:
Может, главный враг в американском посольстве?
Алексей Дзермант:
Конечно, оно, наверное, самое большое на постсоветском пространстве, потому что для них это ключевая точка. Здесь и Турция, и Азербайджан, и Россия, и Армения, и Иран. Они там мониторят все и влияют на огромную часть армянской элиты. Не скажу, что на армянский народ, на мой взгляд, там достаточно пророссийское население, просто его постоянно подначивают и говорят: а вас не защитили! А где было руководство Армении? Почему армию не подготовило?
Григорий Азаренок:
Во время конфликта 2020 года не обращались к ОДКБ за помощью.
Алексей Дзермант:
Потому что здесь ситуация серьезнейшая. Я надеюсь, что теперешнему руководству Армении хватит мудрости довести дело мирного урегулирования до конца. Но эти демарши, приглашение западников не поспособствуют этому. Нужно реалистично посмотреть на вещи и принять определенные условия договоренностей, которые уже были достигнуты.
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