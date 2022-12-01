«Явно эта гиена хочет что-то урвать». Почему присоединение Западной Украины к Польше – угроза для Беларуси?

Алексей Дзермант, политолог:

Это естественно. Никто никому не отдаст нашу территорию, потому что это белорусские земли, мы за них воевали, выстрадали свою независимость, свою государственность. И тем более каким-то полякам не собираемся ничего сдавать. Пусть они даже об этом не думают. Другое дело, что у них реально может нарисоваться шанс на Западную Украину, потому что мы видим, в каком состоянии украинская государственность. Глава службы внешней разведки России говорит об этом не первый раз. И, к сожалению, мы тоже видим признаки того, что готовится мягкая аннексия. Под видом того, что зайдут польские ЧВК, какая-то помощь. Но на самом деле будут разворачиваться уже, по сути, оккупационные части, и будет приходить к власти на местах оккупационная польская администрация вместе с коллаборантами, которые там на местах. К сожалению, такой вариант гибридной оккупации Западной Украины со стороны прежде всего Польши, наверное, и других стран НАТО исключать нельзя.

«Нужно быть готовым отразить любое нападение». Если начнётся война, все белорусы будут воевать? Читайте далее.

Алексей Дзермант:

Для нас это тоже угроза. Нам что, нужно на южные границы это бандеровское, пилсудчиковское государство, этот странный гибрид? Тем не менее после того как Моравецкий преклонился перед Бандерой, уже и такие варианты возможны. Мы видели, что перед человеком, ответственным за идеологию смертоубийства тысяч поляков, теперешний глава Польши… Какого падения нужно было допустить – морального, этического, человеческого – чтобы пойти на это? Явно эта гиена хочет что-то урвать от такого унижения себя прежде всего. Урвать хотят Западную Украину.