Ирина Костевич: «Жертвами политических игр стали не только спортсмены, но и тысячи простых белорусов с инвалидностью»

Новости Беларуси. Здравоохранение и спорт должны быть вне политики. Белорусские парламентарии осудили решение Международного паралимпмйского комитета о приостановлении членства наших спортсменов в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что происходило на внеочередной сессии Генассамблеи 16 ноября, какой ответ готовит белорусская сторона и у кого спрашивают о справедливости? Расскажет Полина Королева.

Формальное отношение к обязанностям, дежурные высказывания, а теперь и номинальные правила. Международный паралимпийский комитет должен объединять спортсменов с инвалидностью по всему миру, но на деле все оказалось совсем не так. В угоду политической конъюнктуре здесь напрочь забыли не только о своих прямых обязанностях, не осталось и следа от совести и морали. Для Беларуси приостановка членства в МПК не стала тотальной неожиданностью, но возмущения несправедливость вызвала. Впрочем, самое главное в спорте – бороться до конца. Так и делаем. «Лыжи меня спасают» Паралимпийская чемпионка прокомментировала отстранение белорусов от МПК.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда мы видим такую несправедливость, мы приняли решение собрать три комиссии Палаты представителей, пригласили коллег из Совета Республики. И решили принять заявление, а потом донести до международного парламентского движения. Мы хотим привлечь внимание общественное не только Республики Беларусь, привлечь внимание общественности всего мира, потому что это несправедливо. Мы должны позволять людям с особенностями развития участвовать не только в спорте, но вообще своим примером жизненным показывать, как надо любить жизнь и как надо активно в ней участвовать.

Поддержку надеются найти в том числе у паралимпийского мирового сообщества. Ведь изменившая уставу и принципам организация ни в коем случае не очерняет чести тех, кто выступает за свою страну, кто ежегодно, а временами ежедневно, борется с собой и тем, что принято звать судьбой. Тем более, что друзей у белорусских спортсменов куда больше, чем соперников. Надежда одна – придать несправедливый инцидент широкой огласке и быть услышанными.

Александр Масейков, олимпийский чемпион 1992 года:

Скажу откровенно, если мы просто будем это проглатывать, они и дальше будут видеть наше бездействие. А я думаю, мы все вместе сплотимся и в следующий раз они задумаются: принимать это решение или нет

Остаться в стороне, очевидно, не могло и Министерство труда и соцзащиты Беларуси. Организованная акция «Нет двойным стандартам конвенции о правах инвалидов» нашла отклик со стороны общественных объединений и простых белорусов, кто в поддержку атлетов присылает большое количество видеосообщений. Позже ролики будут опубликованы на сайте министерства, а после направлены в комитет ООН по правам инвалидов. По словам министра соцзащиты Ирины Костевич, принятое 16 ноября решение Международного паралимпийского комитета – это нарушение всех основополагающих принципов Конвенции и олимпийского движения.